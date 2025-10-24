Musik Lewis Capaldi veröffentlicht emotionale Hymne ‚Almost‘

Lewis Capaldi - Birmingham 240925 - Ray Hill/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2025, 14:00 Uhr

Lewis Capaldi hat die bewegende Hymne ‚Almost‘ veröffentlicht.

Der 27-jährige Sänger brachte am Freitag (24. Oktober) den dritten Song aus seiner kommenden EP ‚Survive‘ heraus. Zuvor hatte er bereits die mitreißenden Titel ‚Survive‘ und ‚Something In The Heavens‘ veröffentlicht. ‚Almost‘ wird als eine „rohe und intime Auseinandersetzung mit dem Loslassen – oder zumindest dem Versuch, weiterzumachen“ beschrieben. Darin singt Lewis: „I swear to God I’m almost alright, I only think about you all the time.“ („Ich schwöre bei Gott, mir geht’s fast gut – ich denke nur die ganze Zeit an dich.“) Die ‚Survive EP‘ erscheint am 14. November und wird durch den bisher unveröffentlichten Abschlusstitel ‚The Day That I Die‘ komplettiert, einen Song, der Fans bei seinen Live-Auftritten bereits zu Tränen gerührt hat.

Lewis’ neueste, herzzerreißende Songs kommen, nachdem er angedeutet hatte, dass sein nächstes Album fröhlicher und optimistischer werden soll. Der schottische Chartstürmer, bekannt für seine melancholischen Balladen, scheint beim Nachfolger seines 2023 erschienenen Albums ‚Broken By Desire To Be Heavenly Sent‘ eine neue Richtung einzuschlagen. Im Gespräch mit Scott Mills für dessen ‚BBC Radio 2 Breakfast Show‘ sagte Lewis diese Woche: „Ich würde gern anfangen, fröhliche Musik zu machen. Eilmeldung, Breaking News: Das nächste Album, das ich mache: Es ist fröhlich. Es ist fröhlich, fröhlich.“

Capaldi feierte diesen Sommer beim Glastonbury Festival sein großes Bühnen-Comeback, zwei Jahre, nachdem er seinen Auftritt aufgrund seiner Tourette-Erkrankung vorzeitig beenden musste. Er veröffentlichte außerdem den eindringlichen Song ‚Survive‘, in dem er über das Durchstehen einer dunklen Lebensphase singt. Der inzwischen 29-jährige Musiker steht vor einem riesigen Jahr 2026, das von zahlreichen Live-Shows und Festivalauftritten geprägt sein wird, darunter als Headliner des Isle of Wight Festivals am 19. Juni.