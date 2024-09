Stars Lewis Hamilton spricht über Depressionen

Lewis Hamilton on Podium at Hungary Grand Prix July 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2024, 08:00 Uhr

Der Formel-1-Star gesteht, mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen zu haben.

Lewis Hamilton kämpft seit seiner Jugend mit Depressionen.

Der 39-Jährige ist Formel-1-Rekordweltmeister und kann auf eine beispiellose Karriere zurückblicken. Nun gesteht der Sportstar, dass der Druck, es in seinem Beruf schon in jungen Jahren zu schaffen, ihn mit einer Reihe von psychischen Problemen konfrontiert hat.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚Sunday Times‘ spricht er von „Depressionen“ und erzählt: „Schon in sehr jungen Jahren, als ich etwa 13 war. Ich glaube, es war der Druck der Rennen und der Kampf in der Schule. Das Mobbing. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte.“

Einmal habe er versucht, professionelle Hilfe für seine Probleme zu suchen, allerdings habe es nicht viel geholfen. Nun möchte der Rennfahrer noch einmal versuchen, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Ich habe vor Jahren mit einer Frau gesprochen, aber das war nicht wirklich hilfreich. Heute würde ich gerne jemanden finden“, erklärt er.

Um seine Probleme zu bewältigen, ziehe sich Lewis oft zurück und lese Selbsthilfebücher. „Man lernt über Dinge, die einem von den Eltern vererbt wurden, und bemerkt diese Muster, wie man auf Dinge reagiert und wie man sie ändern kann. Was mich früher vielleicht geärgert hat, ärgert mich heute nicht mehr. Ich bin so viel kultivierter“, berichtet der Brite.

Was seine körperliche Verfassung betrifft, so betont Lewis, dass er sich in der besten Verfassung seines Lebens befindet und nicht die Absicht hat, sich vom Rennsport zurückzuziehen. „Ehrlich gesagt fühle ich mich im Moment gesünder als je zuvor. Ich bin so gut drauf, körperlich und geistig. Meine Reaktionszeiten sind immer noch schneller als die der jungen Leute. Ich glaube, ich bin ein besserer Fahrer als mit 22 Jahren“, verrät er. „Ich war einfach jung, energiegeladen und rücksichtslos, aber ohne Finesse, ohne Balance. Ich wusste nicht, wie man ein Teamplayer ist, wie man ein Anführer ist.“