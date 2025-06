Film Damson Idris: ‚F1‘ hat mich zu einem sichereren Fahrer gemacht Damson Idris fährt seit den Dreharbeiten zum Film ‚F1‘ „viel sicherer“ auf der Straße. Der 33-jährige Schauspieler spielt in dem neuen Motorsportfilm einen Formel-1-Fahrer und erklärte, wie die Rolle seinen eigenen Fahrstil verändert hat. Damson – der gemeinsam mit Brad Pitt in dem Film mitwirkt – sagte dem Magazin ‚People‘: „Ich will nicht lügen – […]