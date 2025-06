Stars Sir Lewis Hamilton liebte die Co-Produktion von F1

Bang Showbiz | 20.06.2025

Der Rennfahrer war begeistert die Produktion mit Brad Pitt verwirklichen zu können.

Sir Lewis Hamilton „liebte“ es, am Film ‚F1‘ mitzuarbeiten. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister war als Co-Produzent an dem neuen Motorsportfilm beteiligt und verriet, dass er die Arbeit an dem Film sehr genossen habe. Er sagte gegenüber ‚Extra‘: „Ich liebe, wie das alles geworden ist. Wir haben fast vier Jahre daran gearbeitet, also war es ein langer, langer Weg. Ich war noch nie an der Entstehung eines Films beteiligt – vom ersten Konzept über das Drehbuch, die Arbeit an den Charakteren bis hin zum Anschauen unzähliger Videoaufnahmen der Schauspieler bei ihren Szenen.“

Der Motorsportfilm ist mit Stars wie Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon und Javier Bardem besetzt. Und Lewis gibt zu, dass er es äußerst interessant fand hat, mit dem Cast und dem Team zusammenzuarbeiten. Der Sportstar sagte: „Wir haben wirklich den besten Cast zusammengestellt. Die Schauspieler sind unglaublich … Und das Team im Hintergrund, das diesen Film zu dem gemacht hat, was er heute ist – ich bin ihnen so dankbar.“

Lewis, 40, hatte sogar die Gelegenheit, Brad Pitt im Rahmen der Filmvorbereitungen auf eine Rennstrecke mitzunehmen. Und der frühere Weltmeister genoss es sehr, Zeit mit Brad zu verbringen. Er erzählte: „Ich durfte Brad vor ein paar Jahren zum ersten Mal mit auf die Strecke nehmen und sagte ihm: ‚Zeig mir, was du drauf hast.‘ Und er fuhr eine Runde mit mir – und ich konnte sofort sehen, dass er schon ein kleiner Rennfahrer war … Ich hatte keine Angst um ihn.“