Stars Liam Neeson machte Pamela Anderson Avancen

Pamela Anderson Liam Neeson Avalon 01.08.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.08.2025, 13:00 Uhr

Liam Neeson machte den ersten Schritt bei Pamela Anderson.

Der 73-jährige Schauspieler und die 58-jährige ‚Baywatch‘-Ikone sollen nach den gemeinsamen Dreharbeiten an ‚Naked Gun‘ eine Beziehung begonnen haben. Insider haben verraten, dass Liam „fasziniert und angetan von Pamela“ war, seit sie angefangen haben zu drehen – und das soll er ihr auch mitgeteilt haben. Freunde glauben, dass die beiden gut zueinander passen.

Gegenüber ‚Us Weekly‘ erklärten Nahestehende jetzt: „Pam und Liam sind ein gutes Match, weil sie ähnliche Persönlichkeiten haben und einander verstehen. Sie gleichen sich sehr gut aus.“ Während Liam ruhig und nachdenklich sei, bringe Pamela eher eine verspielte Neugier mit, die ihm sehr gefalle.

Liam hatte zuvor schon selbst zugegeben, dass Pamela ihn vom ersten Moment an verzaubert hat. Bei einem SiriusXM-Town-Hall-Event in New York City sagte er: „Nun, wir hatten uns noch nie zuvor getroffen, und ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Wow, sie ist wunderschön‘, aber sie hatte auch diesen wunderbaren Sinn für Humor und Menschlichkeit.“ Er habe sich sofort wohl mit seiner Kollegin gefühlt und einen gemeinsamen Humor entdeckt.

Zuletzt sollen die beiden Zeit in Pamelas Zuhause in Kanada verbracht haben, nachdem sie eine gemeinsame Leidenschaft für Gärtnern und Backen entdeckt haben. Ein Insider sagte gegenüber ‚DailyMail.com‘: „Pam fühlt sich sehr zu Liam hingezogen, weil er vollkommen offen für ihre Denkweise und Lebensweise ist, besonders für ihren Umgang mit Ruhm, was beeindruckend ist. Sie hat Freunden erzählt, dass er total vernarrt in sie sei und viele liebevolle Dinge für sie tut, wie ihr Blumen schicken oder Zeit mit ihren Söhnen und Hunden verbringen.“