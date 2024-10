Stars Liam Payne: Plattenlabel ließ ihn im Stich

Liam Payne - Annabel's 60th Birthday - London - June 8th 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2024, 08:00 Uhr

Der Sänger wollte eigentlich ein neues Album herausbringen - doch sein Plattenlabel soll ihn nicht unterstützt haben.

Liam Payne fühlte sich angeblich „verletzt“, als er von seinem Plattenlabel fallen gelassen wurde.

Der One Direction-Star, der letzte Woche in Argentinien starb, nachdem er von einem Hotelbalkon gestürzt war, hatte einen Nachfolger für sein 2019 erscheinendes Debütalbum ‚LP1‘ aufgenommen. Doch Berichten zufolge wurde die Platte auf Eis gelegt, nachdem es die erste Single ‚Teardrops‘ im März nicht in die Charts schaffte. Die Chefs von Universal Music seien besorgt gewesen, dass Liams neue Songs den Fans der Popband nicht gefallen würden.

Ein Insider enthüllt gegenüber ‚DailyMail.com‘: „Liam wollte die Art von Musik machen, die ihm Spaß macht. Aber sein Label war der Meinung, dass es die Fans von 1D nicht überzeugen würde. Also gab es Meinungsverschiedenheiten über die Art und Weise, wie seine Marke vermarktet werden sollte. Die gesamte Musikindustrie macht Einschnitte und Umstrukturierungen, um die Kosten zu senken, also beschloss Universal, Liam still und leise fallen zu lassen und in andere Künstler zu investieren.“

Der Insider fügt hinzu: „Er brauchte das Geld nicht, weil er wohlhabend war, aber ja, es hat ihn verletzt, weil er unter ständigem Druck stand, mit den anderen Jungs in der Band zu konkurrieren.“

Zuvor hatte der Popstar bei einem Fan-Event über sein zweites Soloalbum gesprochen und verraten, dass alle Songs eine Geschichte aus seinem Leben erzählen. „Sie gehen mir wirklich nahe. Ich hoffe, dass die Leute durch jeden Song spüren, dass ich tatsächlich das gefühlt habe, was ihr jetzt gerade fühlt, wenn ihr das hört“, erzählte er.