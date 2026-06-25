Stars Millie Bobby Brown wollte Probleme mit ‚Stranger Things‘-Cast ‚wieder in Ordnung bringen‘

Millie Bobby Brown - November 2025 - Famous - Stranger Things UK Special Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin enthüllt, wie sehr sie das Ende von 'Stranger Things' emotional mitnahm.

Millie Bobby Brown verbrachte den Januar damit, sich um die Beziehungen zu ihren ‚Stranger Things‘-Kollegen zu kümmern.

Die Schauspielerin, die in der erfolgreichen Netflix-Sci-Fi-Serie die Rolle der Eleven verkörperte, sprach über die schwierige Zeit nach dem Ende der Serie, deren letzte Folge am Neujahrstag ausgestrahlt wurde. Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ enthüllte sie: „Ich bin in eine leichte Depression gerutscht. Es war sehr schwer für mich. Ich hätte nicht erwartet, dass es mir nach dem Ende der Serie so gehen würde. Ich bin eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch.“

Millie entschied sich, ungelöste Konflikte mit ihren Kollegen „zu bereinigen“ und sicherzustellen, dass sie auch nach dem Ende von ‚Stranger Things‘ miteinander in Kontakt bleiben würden. „Sie dachten wahrscheinlich, ich sei verrückt. Ich war so: ‚Wir sind doch immer noch Freunde, oder? Du wirst jetzt nicht aufhören, mit mir zu reden, oder?'“, schilderte die 22-Jährige. Sie habe ihren Co-Stars unter anderem gesagt: „Es tut mir leid, wenn ich dich jemals verletzt oder verärgert habe.“ Millie ergänzte: „Ich habe einfach versucht, alles wieder in Ordnung zu bringen.“

Außerdem habe sie ihre Kollegen gebeten, weiter in Kontakt miteinander zu bleiben: „Es sind zehn Jahre vergangen und ich möchte wirklich mit euch befreundet bleiben. Ihr seid wie meine Geschwister.“ Der Abschied sei sehr emotional für die Britin gewesen. „Und dann war ich am Strand, es war wunderschön, und ich saß einfach da und habe geweint. Es war eine sehr schwere Zeit für mich“, gestand sie.

Millie betonte, dass „niemand jemals verstehen“ werde, wie es war, schon in so jungen Jahren Teil von ‚Stranger Things‘ gewesen zu sein – gemeinsam mit anderen Kinderstars wie Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) und Noah Schnapp (Will Byers). „Ich habe mit der Serie angefangen, als ich zehn Jahre alt war, und diese Figur war ich, und diese Menschen waren mehr in meinem Leben als meine eigene Familie“, erklärte sie. „Ich habe diese Menschen häufiger gesehen, als dass ich zu Hause mit meiner Familie zu Abend gegessen habe.“ Sie werde Eleven „mehr als alles andere“ vermissen.