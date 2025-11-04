Stars Liebes-Comeback mit Yeliz? Jimi Blue Ochsenknecht äußert sich deutlich

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2025, 14:00 Uhr

Der 'Promi Big Brother'-Sieger verrät, wie er wirklich zu seiner Ex steht.

Jimi Blue Ochsenknecht spricht offen über die Beziehung zu seiner Ex-Freundin Yeliz Koc.

Der Schauspieler und die Influencerin ziehen zusammen die vierjährige Tochter Snow Elanie groß. Nachdem sie lange Zeit ein kompliziertes Verhältnis hatten, verstehen sich die Stars seit einiger Zeit wieder richtig gut. Die 32-Jährige jubelte Jimi kürzlich zu, als er bei ‚Promi Big Brother‘ den Sieg holte. Bald werden sie zusammen in der Reality-Doku ‚Yeliz Jimi – We Are Family?!‘ zu sehen sein.

Das führte zu Spekulationen um ein Liebes-Comeback der beiden Reality-TV-Stars. In der ‚Stefan Raab Show‘ fand der 33-Jährige nun eindeutige Worte. „Zwischen uns läuft gar nichts“, stellte er klar. „Wir sind sehr gut befreundet, sind ein super Elternteam und so soll es auch bleiben.“

Am Montag (3. November) feierte Yeliz ihren 32. Geburtstag. Jimi nutzte die Gelegenheit, um ihr mit einer rührenden Botschaft zum Geburtstag zu gratulieren. Der ‚Die wilden Kerle‘-Darsteller teilte ein Foto, das ihn zusammen mit Yeliz und Snow zeigt. „Ich wollte dir heute einfach Danke sagen. Nicht nur für alles, was du für unsere Tochter tust, sondern auch dafür, dass du mir die Chance gegeben hast, wieder Teil davon zu sein“, schrieb er.

Die beiden Stars seien „ein verdammt gutes Team“. Jimi wisse es zu schätzen, „wie viel Herz und Stärke du jeden Tag zeigst und dass du mich trotz allem wieder an deiner Seite als Vater zulässt.“ Yeliz unterstütze ihn „in jeglicher Hinsicht“, schwärmte der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht. „Das bedeutet mir mehr, als ich oft sage.“ Abschließend betonte er: „Danke, dass du so bist, wie du bist.“