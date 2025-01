Film ‚Like A Complete Unknown‘: Timothée Chalamet musste für Bob Dylan-Rolle zunehmen

Bang Showbiz | 29.01.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star war fast zehn Kilo zu dünn für die Rolle der Musik-Ikone.

Timothée Chalamet hat neun Kilo zugenommen, um Bob Dylan in ‚Like A Complete Unknown‘ zu spielen.

Der Schauspieler porträtiert den ‚Like a Rolling Stone‘-Hitmacher in James Mangolds biografischem Musikdrama und hat nun verraten, dass er für die Rolle an Gewicht zulegen musste. „Ich habe die ganze Arbeit gemacht, körperlich und verhaltensmäßig. Etwas, worüber wir noch nicht wirklich gesprochen haben, ist, dass ich auch 20 Pfund zugenommen habe, weil ich, ob ihr es glaubt oder nicht, dünner war als der Typ“, offenbarte der 29-Jährige im Gespräch mit ‚NPR‘. Umgerechnet sind das rund neun Kilo.

Die Anstrengungen haben sich gelohnt: Timothée ist für seine Verkörperung der 83-jährigen Musiklegende für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Der Hollywood-Star vertiefte sich voll und ganz in die Rolle und lernte sogar, Mundharmonika zu spielen. Zuvor hatte er im Podcast ‚This Past Weekend‘ erzählt: „Man soll nie sagen, dass man konkurriert, aber es gab eine Menge Musik-Biopics und ich wollte einen verdammt großartigen Job machen. Ich liebe Bob Dylan, ich liebe diesen Künstler. Nichts davon ist selbstverständlich.“

Für seine Performance erhielt Timothée sogar Lob von Bob Dylan selbst. Gegenüber ‚Extra‘ verriet der ‚Dune‘-Darsteller: „Er ist ein Mann der wenigen Worte. Er hat in seinem Leben wahrscheinlich weniger Worte gesagt als ich allein in diesem Interview, also eine Art von… Anerkennung zu bekommen – das ist eine große Bestätigung. “