Musik Lil Nas X: Seine neue Single erscheint am Freitag

Lil Nas X - Met Gala 2024 - Credit Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2024, 13:45 Uhr

Der Rapper begeisterte seine Fans mit der Ankündigung, dass seine neue Single am Freitag (28. Juni) erscheint.

Lil Nas X hat sich dafür entschuldigt, dass er mit seiner Kunst „ängstlich“ umgegangen sei, und begeisterte seine Fans mit der Ankündigung, dass seine neue Single am Freitag (28. Juni) erscheint. Der ‚Old Town Road‘-Künstler wird mit seinem neuen Song ‚Here We Go!‘ ein Comeback feiern, nachdem die Fans sechs Monate auf mehr Solomaterial von ihm gewartet hatten.

Der amerikanische Rapper verkündete auf seinem Account auf Instagram: „Ich freue mich so darüber, an diesen Freitag den besten Song aller Zeiten zu veröffentlichen! Es tut mir auch leid, dass ich in letzter Zeit so ängstlich mit meiner Kunst umging. Ich komme wieder zu mir selbst. Ich werde euch sehr stolz machen. ‚HERE WE GO!‘ 28.6.“ Und auch die ‚He Knows‘-Kollaborateurin des Stars, Camila Cabello, kommentierte: „Die Natur hat Jahreszeiten und wir auch. Es gibt keinen Frühling ohne einen Winter. Jetzt ist deine Zeit zu blühen, Baby!!!” Der neue Song ist ein Sample von Axel Fs Hit ‚Crazy Frog‘ von 2005 und ist einer der Tracks, die im neuen Film ‚Beverly Hills Cop: Axel F‘ mit dem 63-jährigen Eddie Murphy in der Hauptrolle zu hören sein werden, der am 3. Juli auf Netflix erscheint. Der 25-jährige Musiker hatte im Januar die zwei Singles ‚J Christ‘ und ‚Where Do We Go Now‘ herausgebracht und veröffentlichte auch den Dokumentarfilm ‚Lil Nas X: Long Live Montero‘, der seine ‚Long Live Montero Tour‘ aus dem Jahr 2022 porträtiert. Nas X veröffentlichte 2021 sein ‚Montero‘-Debütalbum, mit dem er großen Erfolg feierte. Unterdessen war der Musiker mit PinkPantheress im Aufnahmestudio gewesen.