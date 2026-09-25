Film Lili Reinhart fordert Studios zu ‚lesbischem Vampirfilm‘ auf

Lili Reinhart at GLAAD Media Awards - Avalon - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 11:00 Uhr

Lili Reinhart fordert Studios zu 'lesbischem Vampirfilm' auf.

Lili Reinhart ist der Meinung, dass Filmstudios „zu viel Angst“ davor haben, ihren Vorschlag für einen „lesbischen Vampirfilm“ umzusetzen.

Die Schauspielerin aus ‚The Love Hypothesis‘ stieß auf die Geschichte in einer bislang nicht näher bezeichneten Novelle. Sie kann nicht nachvollziehen, warum sich die Verantwortlichen in der Filmbranche „in der heutigen Zeit“ bislang davor scheuen, den Stoff für die Leinwand zu adaptieren. Im Gespräch mit ‚Hits Radio‘ sagte sie: „Es gibt ein Buch, eine Novelle, deren Verfilmung ich gerade voranzutreiben versuche. Es geht um lesbische Vampire, und die Leute haben zu viel Angst davor, das zu machen. Wenn ihr also in einem Studio arbeitet und dieses Video seht: Ich weiß nicht, warum ihr das in der heutigen Zeit nicht machen würdet. Genau das versuche ich gerade zu erreichen.“

Reinhart gab außerdem zu, dass sie an einer Rolle grundsätzlich „viel mehr interessiert“ sei, wenn ihre Figur nicht ausschließlich eine männliche Liebesbeziehung habe. Lachend sagte sie: „Ich habe sofort viel mehr Lust, einen Film zu machen, wenn meine Figur ein bisschen lesbisch ist, weil ich selbst ein bisschen lesbisch bin.“

Als Nächstes ist Reinhart an der Seite von Tom Bateman und Rachel Marsh in ‚The Love Hypothesis‘ zu sehen. Die Schauspielerin bezeichnete es als Glücksfall, für die Verfilmung besetzt worden zu sein, da sie Ali Hazelwoods gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2021 sehr geliebt habe. Gegenüber dem Magazin ‚People‘ sagte sie kürzlich: „Ich habe mich wirklich in das Buch und in die Figuren verliebt. Und die Tatsache, dass die gesamte Handlung von zwei besten Freunden ausgeht, die einander so sehr lieben, hat mich wirklich überzeugt. Aber ich habe mich einfach in Alis Buch verliebt.“ Reinhart verriet außerdem, dass Ali Hazelwood ihr Einverständnis mit der Verfilmung gegeben habe. „Wir hatten und haben bis heute das große Glück, ihre unglaubliche Unterstützung zu haben. Sie zeigt dem Film wirklich sehr viel Liebe, und dafür sind wir sehr dankbar“, sagte sie.

Tom Bateman hatte zuvor erklärt, dass er es liebe, wie wenig die beiden Hauptfiguren Olive und Adam auf den ersten Blick gemeinsam haben. „Das sind zwei Menschen, die eigentlich überhaupt nicht funktionieren dürften“, erklärte der Schauspieler gegenüber ‚People‘. „Aber weil sie, wie Lili gesagt hat, etwas tun, um ihrer Freundin zu helfen, und versuchen, etwas Schönes zu bewirken, bekommen sie wirklich die Gelegenheit, einander so zu sehen, wie sie tatsächlich sind.“