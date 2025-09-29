Stars Lilly Becker erinnert sich an ihre Anfänge im Berufsleben

Bang Showbiz | 29.09.2025

Zum Jubiläum der Merkur Spielbank Hohensyburg in Dortmund kehrte Lilly Becker (49) zu ihren Wurzeln zurück: Sie trat in der Uniform auf, die sie mit 19 Jahren als Croupière am Roulette-Tisch getragen hatte.

Gegenüber RTL verriet die Ex-Frau von Boris Becker (57), mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat, dass dieser Moment für sie sehr emotional gewesen sei. „Ich habe Gänsehaut. Das ist wirklich cool“, so Becker gegenüber dem Sender. Auf die Frage, ob sie heute eher Geld oder Liebe priorisiere, meinte Becker, beides – das eine funktioniere nicht ohne das andere. „Beides geht Hand in Hand“, so die TV-Schönheit. Noch einmal in ihren alten Job zurückzukehren, könne sie sich allerdings nicht vorstellen. Dennoch betont sie: „Du darfst niemals vergessen, woher du kommst, was du gemacht hast im Leben. Und das war für mich wirklich besonders.“

Kürzlich enthüllte Lilly Becker im Podcast ‚Driven Women‘, dass sie vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp in großen Geldsorgen steckte – besonders ihr Sohn Amadeus bekam das zu spüren. „Ich war 48 und hatte fünf Euro auf meinem Konto, es war so peinlich. Ich werde nie vergessen, wie es ist, hungrig zu sein und das eigene Kind hat auch Hunger“, so Becker.