Abschied von England Lilly Becker: Lebt sie mit Sohn Amadeus bald in Deutschland? Dschungelkönigin Lilly Becker schmiedet nach ihrem Sieg fleißig Umzugspläne. Wie sie in Interviews verraten hat, könnte sie mit Sohn Amadeus bald in Deutschland wohnen. Der Teenager wäre dann auch näher bei seinem Vater Boris Becker.