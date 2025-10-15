Musik Lily Allen: Erstes Album seit sieben Jahren – nach nur zehn Tagen Songwriting

Lily Allen - June 2024 - Avalon - Tribeca Artists Dinner BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2025, 11:00 Uhr

Die britische Popsängerin wird offenbar bald ihr fünftes Studioalbum herausbringen.

Lily Allen wird ihr erstes Album seit sieben Jahren veröffentlichen – nachdem sie die Songs dafür in nur zehn Tagen geschrieben hat.

Die 40-jährige Sängerin hat einen Vertrag mit dem Label BMG für das geheime Projekt unterzeichnet, das ein „wahres Gefühlsfeuerwerk“ enthalten soll. Ein Branchen-Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Lily will die Leute mit dieser neuen Musik wirklich überraschen und alle Beteiligten wurden zur absoluten Geheimhaltung verpflichtet.“

Das Album erzähle die Geschichte ihres Umzugs nach New York und davon, wie sie mit dem Ende ihrer Ehe mit David Harbour umgegangen sei. „Es steckt eine Menge Emotion in diesem Werk. Sie hatte es in letzter Zeit nicht leicht und ist nun bereit, ihr Innerstes zu zeigen“, fügte der Insider hinzu.

Lily Allens neues Album wird ihr erstes seit ihrem vierten Studioalbum ‚No Shame‘ aus dem Jahr 2018 sein. Zwischen 2006 und 2018 veröffentlichte die Britin vier Alben und landete große Hits mit Songs wie ‚Smile‘, ‚The Fear‘ und ‚Not Fair‘. Im Juni erklärte sie, dass ihre Musik online gerade „ein echtes Comeback“ erlebe – vor allem bei der jungen Generation.

In ihrem Podcast ‚Miss Me?‘ verriet die Künstlerin: „Ich finde es ehrlich gesagt schwer, meine alte Musik zu hören. Ich schäme mich nicht dafür – sie war gut für die Zeit, in der sie entstanden ist. Und eigentlich finde ich, dass sie immer noch Bestand hat. Im Internet erlebt sie gerade ein echtes Revival – das weiß ich, weil meine Tantiemen steigen. Es gibt jetzt junge Leute, die meine Musik für sich entdecken.“