Stars Lily Allen hätte gerne einen Schulabschluss

Lily Allen - June 2024 - Avalon - Tribeca Artists Dinner BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2024, 10:00 Uhr

Lily Allen hat nach der Geburt ihrer Kinder darüber nachgedacht, die Musik aufzugeben und eine Ausbildung zur Anwältin zu machen.

Die ‘Smile’-Sängerin, die mit ihrem Ex-Mann Sam Cooper die Töchter Ethel (12) und Marnie (11) hat, hat zugegeben, dass sie sich „schämt“, die Schule nicht mit einem Abschluss verlassen zu haben.

In ihrem ‚Miss Me?‘-Podcast sagte sie: „Wenn die Leute anfangen, darüber zu reden, wo sie studiert haben und so, gerate ich in eine Art Selbsthass-Spirale, weil ich nicht gebildet bin. Ich bin mit 15 von der Schule abgegangen und habe nicht einmal einen Schulabschluss. Ich habe keinen einzigen Abschluss und ich schäme mich. Ich schäme mich dafür.“ Ihre Freundin und Co-Moderatorin Miquita Oliver fragte sie, was es für sie bedeuten würde, wenn sie einen Abschluss machen würde: „Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, wenn ich einen Abschluss hätte, hätte ich an bestimmten Punkten – zum Beispiel nachdem ich Kinder bekommen habe – nicht gedacht, dass ich wieder in die Musik- oder Unterhaltungsbranche einsteigen will. Ich hätte vielleicht gedacht: ‚Ich werde Anwältin werden.'“

Lily – die mit dem ‚Stranger Things‘-Schauspieler David Harbour verheiratet ist – hatte zuvor zugegeben, dass sie glaubt, dass die Kinder ihre Musikkarriere zerstört haben. Sie lachte, als sie dem ‚Radio Times Podcast‘ erzählte: „Meine Kinder haben meine Karriere ruiniert. Ich meine, ich liebe sie und sie vervollständigen mich, aber in Bezug auf den Pop-Starruhm haben sie sie total ruiniert.“