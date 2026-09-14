Stars Lily Allen lobt David Harbours ‚großzügige‘ Reaktion auf ihr Album

Lily Allen and David Harbour - 2022 Violent Night Los Angeles Premiere - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2026, 18:00 Uhr

Obwohl die Popsängerin auf 'West End Girl' über ihren Ex-Mann singt, äußerte sich dieser respektvoll ihr gegenüber.

Lily Allen ist dankbar für David Harbours „großzügige“ Reaktion auf ihr Album ‚West End Girl‘.

Der britischen Sängerin zufolge hat ihr Ex-Mann respektvoll auf die persönliche Platte reagiert. Das Album ist von ihrer Trennung von dem ‚Stranger Things‘-Star inspiriert. Allen betonte allerdings, die Texte seien eine „Mischung aus Fakten und Fiktion“. Harbour hatte gegenüber ‚Variety‘ erklärt, er respektiere seine Ex-Frau dafür, ihre Erfahrungen in Kunst zu verwandeln. „Ich glaube, es ist das Privileg jedes Künstlers, seine Erfahrungen zu nutzen, um Kunst zu schaffen. Deshalb respektiere ich sie dafür“, sagte der Schauspieler.

Auf Harbours Worte angesprochen, zeigte sich Allen im Gespräch mit ‚The Cut‘ angetan: „Ich denke, das war eine großzügige Aussage von ihm.“ Bereits Anfang des Monats erhielt Harbour für seine Darstellung von Floyd Smernitch in der HBO-Max-Serie ‚DTF St. Louis‘ einen Emmy in der Kategorie Bester Nebendarsteller in einer Miniserie, Anthologieserie oder einem Fernsehfilm. Allen freut sich, dass der „hervorragende“ Schauspieler derzeit für seine Arbeit Anerkennung erhält. „Er erlebt gerade auch eine wirklich erfolgreiche Phase, oder? Er wurde für einen Emmy nominiert, und das ist großartig“, ergänzte sie.

Beide würden inzwischen ihr eigenes Leben führen. Eine Sache wisse die 41-Jährige jedoch sicher: Harbour sei ein „hervorragender Schauspieler“. Allen, die mit ihrem ersten Ehemann Sam Cooper die Töchter Ethel (14) und Marnie (13) hat, bestätigte zudem eine neue Beziehung. Details möchte sie aus Rücksicht auf ihren Partner allerdings bewusst für sich behalten. „Ja, ich habe einen Freund“ sei alles, was sie dazu sagen wolle. Die Musikerin versuche aktiv, die junge Beziehung zu schützen. Auf die Frage, ob es schwierig sei, die Romanze privat zu halten, antwortete sie: „Ja, denn ich bin nicht besonders privat. Ich würde der ganzen Welt gerne alle intimen Details meines Lebens erzählen, weil ich glaube, dass es uns menschlich macht, über Beziehungen zu sprechen.“