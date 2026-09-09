Stars Sandra Bullock: ‚Meine Kinder haben immer Vorrang‘

Sandra Bullock - CinemaCon 2026 - Warner Bros Presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2026, 09:00 Uhr

Sandra Bullock stellt klar, dass ihre Kinder immer Vorrang haben.

Sandra Bullock wird ihre Kinder immer über ihre Schauspielkarriere stellen.

Die 62-jährige Schauspielerin und Mutter von Louis (16) und Laila (12) hat verraten, dass sie ihre Karrierepläne nun nach den Terminen ihrer Kinder ausrichtet. Im Gespräch mit dem ‚Interview‘-Magazin sagte sie: „Wenn die Kinder nicht bei mir sein können, gehe ich nicht. Je älter sie werden, desto voller werden ihre Terminkalender. Und ihre Pläne sind wichtiger als meine Geschichten. Ich habe nicht mehr diesen gleichen Antrieb, vor der Kamera zu stehen. Ich finde meine Erfüllung in der Vorbereitung, im Aufbau – nicht in dem ‚Hey, ich bin eine Schauspielerin, schaut her, was ich geschafft habe.‘ Das macht mir eigentlich Angst, denn dann kommt das Urteil.“

Sandra gab auch zu, sich allein zu fühlen, wenn ihre Kinder nicht bei ihr sind: „Wenn die Kinder nicht bei mir sind, bin ich verloren.“ Trotz ihres Ruhms und Erfolgs war Sandra schon immer ein extrem privater Mensch. Die Schauspielerin erklärte: „Ich war schon als kleines Kind unglaublich privat. Ich habe meine Mutter in den Wahnsinn getrieben. Das liegt einfach in meiner Natur. Ich liebe es, in einem sicheren Umfeld zu sein. Nichts macht mich glücklicher, als zu euch nach Hause zu kommen und mit allen abzuhängen. Aber dann gibt es Situationen, in denen Leute deine Privatsphäre nehmen und verkaufen.“

Unterdessen erinnerte sich Lily Collins daran, von Sandra Bullock während der Dreharbeiten zu ‚The Blind Side‘ „wie eine Mutter“ betreut worden zu sein. Die 37-jährige Schauspielerin spielte 2009 neben Sandra in dem Sportdrama, und Lily hat immer noch schöne Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit dem Hollywood-Star. Die brünette Schönheit sagte ‚Sky News‘: „Bei meinem ersten Film wurde ich von Sandra Bullock wie eine Mutter betreut, und sie hat mich während dieser Erfahrung unter ihre Fittiche genommen und mir die Seile gezeigt.“