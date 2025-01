Stars Lily Allen: Mabel springt für sie im ,Miss Me?’-Podcast ein

Bang Showbiz | 13.01.2025, 16:00 Uhr

Mabel wird für Lily Allen im ,Miss Me?‘-Podcast einspringen.

Die ,Smile‘-Künstlerin hatte vor kurzem verkündet, dass sie eine Pause von der BBC Sounds-Show einlegen wird, und jetzt wurde bekannt gegeben, dass der ,Mad Love‘-Star einspringen wird, um zwei Shows mit der Moderatorin Miquita Oliver zu moderieren, ebenso wie Jordan Stephens von Rizzle Kicks und der Komiker Simon Amstell.

Alle drei Gastmoderatoren haben enge Verbindungen zu Miquita, wobei sie und Mabel sich gegenseitig als „Cousinen“ bezeichnen, weil ihre Mütter Andi Oliver, die die Patentante der Sängerin ist, und Neneh Cherry sich nahe stehen. In einer Ankündigung für die Show heißt es: „Lustige Fakten: Mabel gab Miquita ihr Schlafzimmer, als Miquita als Teenager zu Neneh Cherry zog, als sie „Popworld“ moderiert hat; und Neneh half dabei, den zweiten Vornamen ihrer Nichte Miquita auszusuchen … also können Sie sich auf weitere lustige Enthüllungen freuen, wenn die beiden nächste Woche zusammenkommen, um ,Miss Me?‘ zu moderieren.“ Nachdem Mabel bei ,Miss Me?‘ auftrat, am 16. und 20. Januar, wird Jordan am 23. und 27. Januar zu Miquita stoßen.