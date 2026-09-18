Stars Lily Allen sucht ein neues Zuhause

Lily Allen attends the Nordoff and Robbins O2 Silver Clef Awards - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 14:00 Uhr

Lily Allen sucht ein neues Zuhause.

Lily Allen ist derzeit auf Wohnungssuche in den USA.

Die britische Sängerin hat nach dem Verkauf ihres New Yorker Stadthauses keinen festen Lebensmittelpunkt mehr und sehnt sich nach einem Ort, den sie wieder ihr Zuhause nennen kann. Die 41-Jährige lebte früher in einem Brownstone in New York, den sie mit ihrem Ex-Mann David Harbour teilte. Nachdem die Immobilie verkauft wurde, ist Allen nun auf der Suche nach einer neuen Wohnung, sowohl in New York als auch in Los Angeles. Einen festen Wohnsitz möchte sie sich offenbar nach ihrer ‚West End Girl‘-Tour aufbauen, die im November in Australien endet. Im Gespräch mit dem Magazin ‚The Cut‘ wurde Allen gefragt, wo sie derzeit zu Hause sei. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: „Nirgendwo wirklich. Ich suche nach Wohnungen in New York und L.A. Nach dieser Tour werde ich vielleicht an einer neuen Platte arbeiten.“

Die Musikerin habe mehrere Projekte in Planung und noch viel zu schreiben. Dabei fühle sie sich in den USA kreativer als in Großbritannien. Bisher sei die Musik allerdings nicht ihre Priorität gewesen, da sie ständig unterwegs war. „Ich lebe im Moment aus Koffern, und ich vermisse es, ein Zuhause zu haben. Ich bin ein häuslicher Mensch“, erklärte Allen. Das ständige Reisen habe bei ihr zudem eine grundsätzliche Sinnfrage ausgelöst. „Auf Tour zu sein, führt zu einer Art existenzieller Krise, weil man sich fragt: Was mache ich hier eigentlich? Ich verbringe all diese Zeit fern von zu Hause, um ein Zuhause bezahlen zu können, das ich mir nur leisten kann, wenn ich nicht darin bin“, sagte sie.

Trotz dieser Belastung beschreibt Allen ihre derzeitige Lebenssituation als positiv. Die Mutter zweier Teenager, die sie mit ihrem Ex-Mann Sam Cooper hat, betont, inzwischen finanziell unabhängig und abgesichert zu sein. Sie könne sich gesund ernähren, schöne Urlaube machen und beruflich auf zahlreiche Aufgaben blicken. „Ich bin nicht mehr suizidgefährdet“, sagte Allen rückblickend. Sie habe inzwischen ein besseres Verständnis dafür, wo sie im Leben stehe und welche Rolle sie in der Welt einnehme. Gleichzeitig verspüre sie nicht mehr den Drang, alles kontrollieren zu müssen. Stattdessen wolle sie die guten Momente genießen und sich von schwierigen Phasen nicht zu sehr aus der Ruhe bringen lassen. „Ich bin voller Hoffnung und ziemlich optimistisch. Mein Leben ist ziemlich gut, wissen Sie? Ich habe dieses Jahr viel erreicht“, so Allen. Sie sei finanziell stabil, selbstständig und wolle ihren Kindern ein gutes Vorbild sein. „Ich esse gut. Ich mache schöne Urlaube. Ich habe beruflich viel zu tun. Wie könnte ich da nicht hoffnungsvoll sein?“ Auch beruflich hat die Sängerin bereits weitere Pläne. Allen möchte künftig wieder häufiger als Schauspielerin arbeiten. Zudem kündigte sie ein größeres Projekt an, über das sie vorerst allerdings noch nichts verraten will.