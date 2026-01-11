Stars Lily Allen sucht ein neues Zuhause in London nach Trennung von David Harbour

Lily Allen - Stranger Things: The First Shadow world premiere 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.01.2026, 17:30 Uhr

Lily Allen schlägt nach der Trennung von David Harbour ein neues Kapitel auf.

Die 40-jährige Sängerin will nicht nur ihre alte Beziehung, sondern auch ihr altes Leben hinter sich lassen – inklusive eines Umzugs in ein anderes Land. Deswegen ist jetzt auf der Suche nach einer neuen Immobilie in London, nachdem sie das gemeinsame Stadthaus in Brooklyn verlassen hat.

Ein Insider verriet ‚MailOnline‘: „Lily gibt gerade ordentlich Geld aus und will das perfekte Zuhause finden. Sie startet neu und möchte etwas Passendes für sich und ihre zwei Töchter.“ Allen besitzt bereits eine Wohnung in West-London, plant diese jedoch zu vermieten. Stattdessen zieht es sie in Viertel wie Notting Hill oder Primrose Hill. Mit einem Budget von rund fünf Millionen Pfund – ermöglicht durch den Erfolg ihres Trennungsalbums ‚West End Girl‘ – hat sie dabei große Auswahl.

In Interviews sprach die Musikerin offen über die emotionalen Folgen ihrer zweiten Scheidung. Gegenüber ‚The Observer‘ erklärte sie: „Ich habe gelernt, dass es in einer Ehe keine Guten und Bösen gibt. Ich weiß heute viel besser, welchen Schmerz ich in meiner ersten Ehe verursacht habe – und wie furchtbar es ist, das selbst zu erleben.“ Die Scheidung habe sie misstrauisch gemacht: „Es ist einfach zerstörend. Man liegt nachts wach, es kostet ein Vermögen, und man fühlt, als könne man niemandem mehr trauen.“