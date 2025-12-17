Stars Lily Collins war als frischgebackene Mutter bei den Dreharbeiten zu ‚Emily in Paris‘ ’sehr müde‘

Lily Collins - The Devil Wears Prada: The Musical - World Premiere - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2025, 11:00 Uhr

Lily Collins war als frischgebackene Mutter bei den Dreharbeiten zu 'Emily in Paris' 'sehr müde'.

Lily Collins bat bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel von ‚Emily in Paris‘ um etwas „Nachsicht“, da sie als frischgebackene Mutter „sehr müde“ gewesen sei.

Die 36-jährige Schauspielerin bekam im Januar Tochter Tove – ihr erstes Kind mit Ehemann Charlie McDowell – per Leihmutter. Kurz darauf kehrte sie an das Set der fünften Staffel ihrer erfolgreichen Netflix-Serie zurück und gab nun zu, dass die Arbeit aufgrund der vielen schlaflosen Nächte eine „Herausforderung“ gewesen sei. Gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘ sagte sie: „Man hat [als Mutter] einen anderen Lebenssinn, und das ist wirklich hart. […] Ich habe dieses Jahr zu allen gesagt: ‚Ich bin sehr gut im Auswendiglernen, ich kenne meine Texte, aber dieses Jahr habt bitte etwas Nachsicht mit mir. Ich habe nicht geschlafen, ich bin sehr müde und vielleicht nicht ganz auf der Höhe meines Spiels.'“

Lily feierte ihren ersten Muttertag am 11. Mai, indem sie online ein Foto von sich teilte, auf dem sie Tove in einer Trage im Arm hält, und offen über ihre Erfahrungen als Erstlingsmutter sprach. Sie schrieb: „Mein erster Muttertag. Keine Worte können diese neue Reise, dieses neue Leben beschreiben. Ich liebe dich von ganzem Herzen, Tove – mit all den Teilen meines Herzens, die seit dem Tag deiner Geburt tiefer geworden sind, und mit all jenen, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie existieren.“ Sie fügte hinzu: „Du hast meine Welt erweitert, meinen Horizont vergrößert und mein Lächeln mehr geweitet, als ich je für möglich gehalten hätte. Und zu wissen, dass das erst der Anfang ist. Ich könnte nicht dankbarer oder geehrter sein, deine Mama zu sein.“

Später überschüttete sie auch ihren Ehemann mit Lob, als er im Juni seinen ersten Vatertag feierte, und erklärte, Charlie sei „dafür geboren worden, Vater zu sein“. In einem Instagram-Post schrieb sie: „Alles Gute zum ersten Vatertag Charlie McDowell. Tove ist das glücklichste kleine Mädchen der Welt, dich als Papa zu haben. Dich mit ihr zu sehen, ist das Schönste überhaupt. Du bist ganz sicher dazu geboren worden, Vater zu sein, und du überraschst mich jeden einzelnen Tag aufs Neue mit den unzähligen Arten, wie du sie beschützt und umsorgst, sie zum Lachen bringst und mit Liebe überschüttest.“