Film Lily James übernimmt Hauptrolle in Bestseller-Krimi-Verfilmung ‚The Hunting Party‘

Lily James attends the European Premiere of 20th Century Studios - Swiped - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 18:00 Uhr

Lily James wird die Hauptrolle in Universal Pictures‘ Verfilmung des Bestsellerromans ‚The Hunting Party‘ übernehmen und das Projekt zudem als Produzentin begleiten.

Der Kriminalroman der britischen Autorin Lucy Foley handelt von einer Gruppe alter Universitätsfreunde, deren gemeinsame Neujahrsfeier in den schottischen Highlands in einer Tragödie endet.

Wie ‚Deadline‘ berichtet, produziert die 37-jährige ‚Downton Abbey‘-Darstellerin den Film über ihre Firma Parodos Productions, ihre Produktionspartnerin Gala Gordon fungiert als Co-produzentin. Ebenfalls beteiligt sind Molly Sims und Gaby McCormick von Something Happy Productions sowie Foley als ausführende Produzentin. Christine Sun betreut das Projekt für Universal.

Der im Dezember 2018 veröffentlichte Roman erzählt von einer Gruppe ehemaliger Studenten der Universität Oxford, die seit ihrem Abschluss traditionell gemeinsam den Jahreswechsel verbringen. Ihr jüngstes Treffen führt sie in eine abgelegene Jagdhütte in der schottischen Wildnis. Als ein Schneesturm die Freunde von der Außenwelt abschneidet und einer von ihnen ermordet wird, müssen die übrigen Gäste feststellen, dass sich unter ihnen möglicherweise ein Mörder befindet. Der Roman wechselt zwischen der Entdeckung des Opfers und den Ereignissen vor dem Mord. Dabei kommen nach und nach alte Konflikte, Geheimnisse und Eifersüchteleien innerhalb der Gruppe ans Licht.

‚The Hunting Party‘ war ein Bestseller der ‚Sunday Times‘ und der ‚New York Times‘ und wurde bei den British Book Awards für die Auszeichnung als Krimi- und Thrillerbuch des Jahres nominiert. Foley hat weltweit mehr als zwölf Millionen Bücher verkauft. Auch ihre Romane ‚The Paris Apartment‘ und ‚The Midnight Feast‘ haben bereits das Interesse Hollywoods geweckt, wurden bislang jedoch nicht verfilmt.

Für James ist ‚The Hunting Party‘ das jüngste Projekt als Produzentin. Zuvor produzierte sie bereits den Film ‚Swiped‘, in dem sie die Bumble-Gründerin Whitney Wolfe Herd verkörperte. Als Nächstes wird die ‚Cinderella‘-Darstellerin an der Seite von Carrie Coon und Bella Ramsey in Guy Nattivs Psychodrama ‚The Liberation‘ zu sehen sein. Der Film spielt im New Jersey der 1980er-Jahre und erzählt von der charismatischen Sektenführerin Ricki King (James), deren Einfluss auf die Holocaust-Überlebende Rita Cooper (Coon) deren Familie auseinanderzureißen droht. Der Film feierte im Oktober beim BFI London Film Festival seine britische Premiere, ein Kinostarttermin steht bislang jedoch nicht fest. Darüber hinaus wird James gemeinsam mit Shun Oguri in Takashi Miikes ‚Bad Lieutenant: Tokyo‘ zu sehen sein. Bei einer Neuauflage von Sylvester Stallones Actionthriller ‚Cliffhanger‘ aus dem Jahr 1993 übernimmt sie ebenfalls eine Hauptrolle und die Produktion.

Welche Figur James in ‚The Hunting Party‘ verkörpern wird, hat Universal Pictures bislang nicht bekannt gegeben. Auch Drehbuchautor, Regisseur und Veröffentlichungstermin stehen noch nicht fest.