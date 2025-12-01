Musik Limp Bizkit zollen verstorbenem Bassisten Sam Rivers emotionalen Tribut

Limp Bizkit at Download Festival 2024 - Hannah Meadows Photography/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2025, 18:00 Uhr

Limp Bizkit haben ihrem verstorbenen Bassisten Sam Rivers bei ihrem ersten Konzert seit seinem Tod einen emotionalen Tribut erwiesen.

Rivers starb am 18. Oktober im Alter von 48 Jahren an einem Herzstillstand. Beim Auftritt der Band im Estadio Fray Nano in Mexiko-Stadt zeigten sie ein bewegendes Tribute-Video mit den eingeblendeten Worten „Sam Rivers, für immer unser Bruder“ und „Sam Rivers, wir lieben dich für immer“.

Vor dem Konzert schrieb Schlagzeuger John Otto auf Instagram, wie sehr er den ersten Auftritt ohne seinen Bandkollegen fürchte: „Ein erstes Mal, das ich nie erleben wollte … Wir sind zusammen aufgewachsen, haben zusammen gelacht und unsere Träume gelebt.“

Die Band bestätigte seinen zuvor den Tod ihres Kollegen und Freundes mit den Worten, er sei „unser Bruder, unser Bandkollege, unser Herzschlag“ gewesen. Frontmann Fred Durst schrieb später, er habe „Liter über Liter Tränen vergossen“. Er sagte auch, die überwältigende Unterstützung der Fans zeige den Einfluss, den Rivers hatte: „Ich bin so dankbar, dass ich einen Teil meines Weges mit ihm teilen durfte. Ich vermisse ihn jetzt schon schrecklich.“

Rivers verließ die Band 2015 aufgrund einer Lebererkrankung infolge „übermäßigen Alkoholkonsums“ und erzählte später im Buch ‚Raising Hell‘: „Ich habe mit dem Trinken aufgehört und alles getan, was die Ärzte sagten … Ich bekam eine Lebertransplantation, die perfekt passte.“