Film Lindsay Lohan: ‚Freaky Friday 2‘ ist in Planung

Jamie Lee Curtis and Lindsay Lohan in Freaky Friday - 2003 - Disney - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2024, 10:00 Uhr

Lindsay Lohan hat Pläne für ‚Freaky Friday 2‘ bestätigt.

Die 37-jährige Schauspielerin hat enthüllt, dass eine mit Spannung erwartete Fortsetzung der kultigen Körpertausch-Komödie aus dem Jahr 2003 in der Pipeline ist. Sie verrät auch, wie „aufgeregt“ sie sei, bei dem Projekt wieder mit Jamie Lee Curtis zusammenzuarbeiten.

Dem ‚People‘-Magazin sagte sie, dass der Film „in Arbeit“ sei, und fügte hinzu: „Ich freue mich einfach darauf, wieder mit Jamie zu arbeiten und zu sehen, wie weit wir es bringen können. Wir reden im Allgemeinen fast jeden zweiten Tag miteinander, also denke ich, dass wir eine Menge Spaß damit haben werden.“ Sie sprach die Neuigkeiten auch in der SiriusXM-Sendung ‚Andy Cohen Live‘ am Montag (4. März) an. Sie betonte jedoch: „Ich will nicht zu viel verraten.“

Es hört sich so an, als stünde die Produktion noch am Anfang, aber ein Drehbuch wird Berichten zufolge von der aufstrebenden Drehbuchautorin Elyse Hollander verfasst. Letztes Jahr sprachen Lohan und Curtis beide über eine Wiedervereinigung für eine mögliche ‚Freaky Friday‘-Fortsetzung, als Curtis zugab, dass sie die Verantwortung für die Fortsetzung übernehmen würde. Sie erzählte der ‚New York Times‘: „Als ich mit ‚Halloween Ends‘ um die Welt reiste, wollten die Leute wissen, ob es einen weiteren ‚Freaky Friday‘ geben würde. Irgendetwas daran hat wirklich einen Nerv getroffen. Als ich zurückkam, rief ich meine Freunde bei Disney an und sagte: ‚Es fühlt sich an, als müsste ein Film gedreht werden.‘“ Lohan fügte hinzu: „Jamie und ich sind beide offen dafür. Also überlassen wir es den Händen, die da sind.“