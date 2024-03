Musik Lindsay Lohan: Musikalisches Comeback für ihre Schwester Aliana Lohan

Lindsay Lohan at Mean Girls premiere in New York City - Getty - January 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2024, 14:00 Uhr

Lindsay Lohan erzählte, dass sie ein musikalisches Comeback feiern würde, um ihre jüngere Schwester Aliana Lohan unterstützen zu können.

Die Debütsingle der ‚Girls Club – Vorsicht Bissig!‘-Schauspielerin, ‚Rumors‘, wird im September 20 Jahre alt, und obwohl die 37-jährige Schauspielerin und Sängerin nicht vorhabe, in absehbarer Zeit neue Solomusik herauszubringen, würde sie gerne ein Duett mit ihrer 30-jährigen Schwester aufnehmen.

Auf die Frage, ob sie ihre Musikkarriere jemals wieder aufgreifen werde, antwortete Lohan gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ähm, wir werden es sehen, man weiß ja nie.“ Die Künstlerin fügte hinzu: „Ich denke, wenn ich das machen würde, dann würde ich mit meiner Schwester ein Lied aufnehmen, denn das ist der Weg, den sie einschlägt, und den möchte ich unterstützen. Vielleicht würden wir also etwas zusammen machen und dann würde das passieren.“ Lindsay spielt die Hauptrolle in dem neuen Netflix-Film ‚Irish Wish‘, in dem auch ihr Bruder Cody Lohan (27) mitspielt. 2021 war Lindsay mit ihrer Single ‚Lullaby‘, die sie über die digitale Plattform FansForever verfügbar machte, in den NFT-Markt eingestiegen. Unterdessen konnte die Darstellerin ihre Fans zuvor begeistern, indem sie ihre Pläne für ‚Freaky Friday 2‘ bestätigte. Die ‚Ein Zwilling kommt selten allein‘-Prominente verkündete, dass eine mit Spannung erwartete Fortsetzung der beliebten Komödie aus dem Jahr 2003 in Vorbereitung sei, wobei sie „aufgeregt“ sei, bei dem Projekt erneut mit Jamie Lee Curtis zusammenarbeiten zu können.