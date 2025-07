Film Lindsay Lohan will bei ihren Filmen ‚voll und ganz mitwirken‘

amie Lee Curtis and Lindsay Lohan in Disney's - Freakier Friday - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2025, 13:57 Uhr

Die Hollywoodikone will bei ihren kommenden Projekten nicht nur vor der Kamera aktiv sein.

Lindsay Lohan möchte in Zukunft bei all ihren Filmprojekten „voll und ganz mitwirken“.

Die 39-jährige Schauspielerin kehrt als Anna Coleman in ‚Freakier Friday‘, der kommenden Fortsetzung der Kultkomödie ‚Freaky Friday‘ aus dem Jahr 2003, zurück und verriet, dass sie bei der Entwicklung ihrer Rolle großen Einfluss hatte, nachdem sie zuletzt als ausführende Produzentin an mehreren Netflix-Projekten mitgewirkt hatte. Im Interview mit dem ‚Empire‘-Magazin sagte Lindsay: „Das kam wirklich durch die Filme, die ich mit Netflix gemacht habe. Ich dachte mir: ‚Ich kenne das.‘ Schon beim Lesen des Drehbuchs sehe ich innerlich, wo die Szene spielt, was die Figur trägt. Diese Reise war ein großer Teil dessen, was das neue Drehbuch ausmacht. Ich möchte heute bei den Projekten, die ich mache, von Anfang an dabei sein. Ich liebe es, das Wissen weiterzugeben, das ich über all die Jahre in der Branche gesammelt habe. Das soll nicht umsonst gewesen sein. Das gehört inzwischen zu mir als Schauspielerin.“

Sowohl Lindsay als auch Jamie Lee Curtis (als Annas Mutter Tess Coleman) kehren für ‚Freakier Friday‘ zurück. Der Film soll im nächsten Monat seine Premiere feiern. An den Moment, in dem Jamie sie auf die Idee für das Sequel ansprach, erinnert sich die ‚Ein Zwilling kommt selten allein‘-Darstellerin noch gut. Lindsay erzählt: „Sie meinte: ‚Was hältst du davon, wenn wir ‚Freaky Friday 2′ machen?‘ Und ich so: ‚Ich bin dabei. Es muss nur das richtige Drehbuch sein.‘ Das war für uns beide das wichtigste. Wir wollten, dass es allen Erwartungen gerecht wird.“