Stars Lindsey Vonn: Einen Tag nach schwerem Ski-Sturz erlebte sie Familientragödie

Lindsey Vonn - Jungle Cruise Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2026, 11:00 Uhr

Die US-Skirennfahrerin erlitt einen schlimmen Struz bei den Olympischen Winterspielen - dann starb auch noch ihr geliebter Hund.

Lindsey Vonns geliebter Hund starb nur einen Tag nach ihrem schlimmen Unfall bei den Olympischen Winterspielen.

Die US-Skirennfahrerin wurde nach einem Sturz im Abfahrtsfinale der Frauen bei den Winterspielen von Mailand–Cortina am 8. Februar per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Anschließend musste sie sich vier Operationen unterziehen, um einen komplizierten Schienbeinbruch im linken Bein zu behandeln. Nun hat Lindsey offenbart, dass sie im Krankenbett in Italien weiteren Schmerz verkraften musste: den Abschied von ihrem Hund Leo.

In einem Beitrag auf Instagram schrieb sie: „Leo ist gestorben und hat sich Lucy und Bear im Himmel angeschlossen. Die vergangenen Tage waren unglaublich hart – wahrscheinlich die schwersten meines Lebens. Ich kann noch immer nicht begreifen, dass er nicht mehr da ist …“

Am Tag ihres Sturzes sei es auch Leo schlecht gegangen. „Bei ihm war vor Kurzem Lungenkrebs diagnostiziert worden (vor anderthalb Jahren hatte er ein Lymphom überlebt), doch nun versagte sein Herz“, schilderte die 41-Jährige. „Er hatte Schmerzen, und sein Körper konnte mit seinem starken Geist nicht mehr Schritt halten.“ In der Klinik erreichten sie schließlich die tragischen Nachrichten. „Als ich am Tag nach meinem Unfall im Krankenhausbett lag, haben wir uns von meinem großen Jungen verabschiedet“, enthüllte der Wintersport-Star.

Die Trauer über den schmerzlichen Verlust sitzt noch immer tief. „In so kurzer Zeit habe ich so viel verloren, das mir wichtig war. Ich kann es nicht glauben“, zeigte sich Lindsey am Boden zerstört. Leo habe sie bei früheren Verletzungen getröstet und werde immer ihre „erste Liebe“ bleiben. „Er lag bei mir und kuschelte mit mir, gab mir stets das Gefühl von Sicherheit und Liebe. In 13 Jahren haben wir so viel gemeinsam durchgestanden“, erzählte sie. Es werde dauern, bis sie den Verlust verarbeitet habe. „Aber ich weiß, dass er immer bei mir sein wird“, ergänzte der Olympia-Star.