Stars Lisa Kudrow begeistert: Immer mehr ältere Schauspielerinnen feiern Erfolge in Hollywood

Lisa Kudrow - AVALON - London - March - 2026 - HBO Max UK and Ireland Launch Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2026, 14:00 Uhr

Lisa Kudrow ist begeistert darüber, dass immer mehr ältere Schauspielerinnen Erfolge in Hollywood feiern.

Lisa Kudrow findet es „großartig“, dass zunehmend auch ältere Schauspielerinnen in Hollywood große Anerkennung erhalten.

Die 63-Jährige selbst ist für ihre Rolle in der Serie ‚The Comeback‘ für einen Emmy als beste Hauptdarstellerin nominiert. Zu ihren Konkurrentinnen gehört unter anderem die 74-jährige Jean Smart, die für ihre Leistung in ‚Hacks‘ ins Rennen geht. In einem Interview mit der Website ‚Awards Buzz‘ sprach Kudrow über ihre Nominierung und darüber, wie sehr sie es begrüßt, dass Frauen jenseits der 60 und 70 inzwischen für vielschichtige Rollen ausgezeichnet werden. Auf die Frage, wie sie die wachsende Anerkennung für „Frauen in ihren 60ern und 70ern“ empfinde, antwortete sie: „Es ist fantastisch. Es ist aufregend. Mein Lieblingsteil von ‚Hacks‘ ist Jean Smart. Alle sind gut, aber Jean Smart ist ein Geschenk, und sie ist phänomenal gut.“

Gerade die Lebenserfahrung älterer Frauen mache ihre Figuren besonders interessant, findet Kudrow. „Ältere Frauen können interessant sein, weil sie interessant sind. Sie haben Dinge erlebt. Sie verfügen über Erfahrung. Genau das macht ihre Figur in ‚Hacks‘ so facettenreich.“ Kudrow, die mit ihrer Rolle als Phoebe Buffay in ‚Friends‘ weltberühmt wurde, blickte außerdem auf die Veränderungen in der Fernsehbranche zurück. Früher seien Serien und ihre Figuren nach dem Ende einer Produktion häufig endgültig abgeschlossen gewesen. „In früheren Zeiten hat man etwas gemacht und dann war es vorbei. Wenn es keine Serie war, war nach zehn Jahren Schluss. Wenn etwas abgesetzt wurde oder endete, war das einfach das Ende“, erklärte sie. Auch die Entwicklung von ‚The Comeback‘ habe sie selbst nicht vorhergesehen. Besonders spannend finde sie heute, dass sie Figuren, über die sie anfangs noch scherzte, inzwischen mit anderen Augen sehe: „Was mir inzwischen auffällt, ist, wie sehr ich diese Figuren respektiere, über die ich anfangs noch Witze gemacht habe. Man erkennt irgendwann, dass etwas sehr Kluges darin steckt, wie sie ihr Leben meistern.“

An der neuen Generation von TV-Komödien schätzt Kudrow zudem, dass sie „bodenständiger“ geworden seien. Gleichzeitig habe sich die visuelle Qualität des Fernsehens enorm verändert: „Ich liebe es auch, dass Fernsehen – oder Streamingdienste, was inzwischen wohl dasselbe ist – so filmisch geworden ist. Das bietet jedem Bereich unglaublich viele Möglichkeiten, und ich liebe das.“ Besonders stolz ist Kudrow auf die Arbeit hinter den Kulissen von ‚The Comeback‘. Die Serie sei „wunderschön fotografiert“ worden. Kamerafrau Ellie Smolkin und Michael Patrick King hätten hervorragende Arbeit geleistet. Dass King keine Regie-Nominierung erhielt, bedauere sie zwar. Immerhin sei die Produktion für das Drehbuch gewürdigt worden – und Kudrow darf als Hauptdarstellerin selbst Teil dieses Erfolgs sein. „Das ist wirklich aufregend“, betonte sie.