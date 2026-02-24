Stars Lisa Müller über Fernbeziehung mit Thomas: ‚Ist uns nicht leichtgefallen‘

Thomas Muller BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2026, 14:00 Uhr

Die Dressurreiterin spricht über die räumliche Distanz zu ihrem Ehemann Thomas Müller, der in Kanada wohnt.

Lisa Müller äußert sich offen zu ihrer Ehe mit Thomas Müller.

Das Paar ist bereits seit 2009 verheiratet. Im Sommer vergangenen Jahres fasste der Fußballspieler einen folgenschweren Entschluss: Nach seinem Ende beim FC Bayern München unterschrieb er beim kanadischen Club Vancouver Whitecaps. Lisa entschied sich dazu, nicht mit ihrem Mann nach Kanada zu ziehen – stattdessen führen sie nun eine Fernbeziehung.

„Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, verriet die Dressurreiterin nun laut der Deutschen Presse-Agentur bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bamberg. Durch ihren Sport ist sie an Deutschland gebunden. Es sei nie zur Debatte gestanden, den gemeinsamen Hof zurückzulassen oder zu verkaufen. „Er als Sportler weiß, wie sehr ich für meinen Sport lebe. Ich als Sportlerin weiß, wie sehr er für seinen Sport lebt“, betonte Lisa.

Der 36-Jährigen ist es wichtig, auf eigenen Füßen zu stehen. Dass sie oft als „Spielerfrau“ abgestempelt wurde, fand sie früher belastend. „Ich habe am Anfang lange versucht, dagegen anzukämpfen und zu sagen: ‚Ich bin mehr, ich kann reiten'“, erzählte sie. Inzwischen sei ihr die öffentliche Wahrnehmung ihrer Person egal.

Außerdem könne es „manchmal ganz amüsant“ sein, unterschätzt zu werden. „Ich werde immer für die Dümmste im Raum gehalten. Es ist manchmal auch schön, für das Dummerl gehalten zu werden, dann kann man Menschen mehr beeindrucken, wenn sie mit einem reden“, verriet die gebürtige Münchnerin. Im vergangenen Herbst hatte Lisa Müller ein Praktikum im Bayerischen Landtag absolviert.