Stars Liza Minnelli verrät ihren Dating-Traum

Liza Minnelli - Famous - Royal Albert Hall - London - June 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2026, 09:00 Uhr

Die 79-jährige Schauspielerin träumt davon, einen 18-Jährigen zu daten.

Liza Minnelli möchte mit einem 18-Jährigen ausgehen.

Die 79-jährige Schauspielerin war zuvor mit Peter Allen, Jack Haley Jr., Mark Gero und David Gest verheiratet. Auch wenn keine ihrer Ehen hielt, hat der ‚Cabaret‘-Star – der zudem mit Persönlichkeiten wie Martin Scorsese, Desi Arnaz Jr. und Peter Sellers liiert war – die Hoffnung auf die Liebe nicht aufgegeben und träumt davon, ganz unterschiedliche Männer zu daten.

In einem von ‚People‘ veröffentlichten Auszug aus ihrem Buch ‚Kids, Wait Until You Hear This!‘ schrieb Liza: „Im Idealfall würde ich gerne einen älteren, eleganten Mann daten, der sich wunderbar kleidet und steinreich ist. Dann würde ich gerne einen 40-jährigen Mann daten, der für irgendetwas brennt. Es ist mir egal, wofür.“ Anschließend gestand die Sängerin: „Und dann würde ich gerne einen 18-Jährigen daten, den ich zweimal pro Woche sehe und dessen Namen ich nicht kenne.“

Liza heiratete den inzwischen verstorbenen David Gest im März 2002. Im Juli des folgenden Jahres trennte sich das Paar. 2007 wurde die Ehe geschieden. Die ‚Arthur – Kein Kind von Traurigkeit‘-Darstellerin erklärte in ihrem Buch, sie habe sich während der Ehe wie eine „Gefangene“ gefühlt. Ihr Ex-Mann habe sogar ihre Anrufe überwacht. „Ich war eindeutig nicht nüchtern, als ich diesen Clown geheiratet habe. Er kontrollierte nicht nur alles, was ich aß – von morgens bis abends. Er kontrollierte auch die Menschen, die ich sah, und mit wem ich telefonierte“, schilderte sie.

Liza blickte außerdem auf ihre „leidenschaftliche“ und „intensive“ Affäre mit Martin Scorsese zurück, der sie 1977 in ‚New York, New York‘ inszenierte. „Um ehrlich zu sein, hatte unsere Liebesaffäre mehr Schichten als eine Lasagne. Wir waren beide Italiener. Leidenschaftlich. Intensiv. Unserer Arbeit zutiefst verpflichtet. Wir hatten beide ein vulkanisches Temperament“, erinnerte sie sich. Als Liza ihm Jahrzehnte später bei der Oscar-Verleihung 2014 begegnete, wurde ihr Versuch, den Kontakt wieder aufzunehmen, jedoch abgewiesen. „Er wandte sich von mir ab“, behauptete sie.