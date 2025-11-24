Stars Lizzo befürchtet, dass übergewichtige Frauen ‚ausgelöscht‘ werden

Lizzo - 2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2025, 09:00 Uhr

Lizzo befürchtet, dass Medikamente zur Gewichtsreduktion dazu geführt haben, dass übergewichtige Frauen „ausgelöscht“ wurden.

Die 37-jährige Sängerin erklärte in einem persönlichen Essay, dass sie „immer noch eine stolze dicke Frau“ ist und über [100 Kilogramm ]wiegt, doch sie ist besorgt über die Auswirkungen des „Ozempic-Booms“, der ihrer Meinung nach dazu geführt hat, dass „übergrößen“ nicht mehr angeboten werden und dickere Models keine Jobs mehr bekommen.

In einem Beitrag auf Substack mit dem Titel „Warum nehmen alle ab und was tun wir dagegen? Mit freundlichen Grüßen, eine Person, die abgenommen hat“ schrieb sie: „Nun sind wir also in der Mitte des Jahrzehnts angelangt, in dem Übergrößen auf magische Weise von Websites verschwinden. Plus-Size-Models werden nicht mehr für Modeljobs gebucht. Und alle unsere dicken Mädchen sind nicht mehr so dick. Ich bin immer noch ein stolzes dickes Mädchen. Objektiv gesehen dick. Über [100 Kilogramm]. Und ich liebe mich selbst genauso sehr, wie ich mich immer geliebt habe, egal was die Waage sagt.“

Die ‚Good As Hell‘-Sängerin glaubt, dass einige Menschen die Body-Positivity-Bewegung „aus finanziellen Gründen oder um berühmt zu werden“ angenommen haben, und sie möchte diese Botschaft von „kommerzieller Schundware“ distanzieren. Sie fügte hinzu: „Es mag einige schlechte Akteure unter uns geben. Einige Menschen haben die Bewegung vielleicht aus finanziellen Gründen oder um berühmt zu werden genutzt, und als sie ihnen nicht mehr nützlich war, haben sie sie aufgegeben. Das ist in Ordnung, es ging sowieso nie um sie. Wir haben viel Arbeit vor uns, um die Auswirkungen des Ozempic-Booms rückgängig zu machen. Ich habe viel Arbeit vor mir, um das Vertrauen der Bewegung zurückzugewinnen, die mir Flügel verliehen hat. Das ist eine Arbeit, die ich bereit bin zu leisten. Was tun wir? Wir führen weiterhin Gespräche.“