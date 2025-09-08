Musik Lizzo ist wegen Streaming-Algorithmen ‚gestresst‘

Lizzo - 2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin hat Angst davor, dass ihre Fans nicht mitbekommen, wenn sie neue Musik veröffentlicht.

Lizzo ist wegen der Algorithmen von Streamingdiensten „gestresst“, da sie befürchtet, dass ihre Fans „nicht einmal wissen“, dass sie neue Musik veröffentlicht hat.

Die Popsängerin brachte letzten Monat ihr neues Mixtape ‚My Face Hurts From Smiling‘ heraus. Das Werk besteht aus 13 Tracks mit Beiträgen von SZA und Doja Cat, doch Lizzo gestand, dass sie sich Sorgen über das „Chaos“ in der Musikindustrie mache, da ihre neuen Aufnahmen offenbar nicht bei ihrer Fanbase ankommen. In einem Post auf TikTok erklärte sie: „Die Musikindustrie ist gerade im kompletten Chaos und man kann das zu seinem Vorteil nutzen. Früher war die Musikindustrie sehr algorithmisch, wie jede andere Industrie auch, aber diese Industrie war bis zu einem gewissen Grad kontrolliert. Jetzt, da wir im digitalen Streaming-Zeitalter sind, gibt es keine Kontrolle mehr über den Algorithmus und das stresst die Leute total. Mich eingeschlossen. Jeder große Artist außer Beyoncé hat dieses Jahr Musik veröffentlicht oder plant, Musik zu veröffentlichen. Ich habe heute gerade die Deluxe-Version meines Mixtapes rausgebracht. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die nicht einmal wissen, dass ich Musik veröffentlicht habe.“

Laut Lizzo sei es ungewöhnlich, dass fast alle weltweit bekannten Künstlerinnen und Künstler – von Lady Gaga bis Drake – vor kurzem Musik auf den Markt gebracht haben, es jedoch dennoch keinen sogenannten ‚Song des Sommers‘ gebe. „Ich werde komplett ehrlich mit euch sein“, schreibt die Musikerin weiter, „das liegt nicht daran, dass die Musik nicht unglaublich ist. Es liegt daran, dass der Algorithmus so aufgebaut ist, dass niemand mehr die Massen erreichen kann. Diese Industrie beruhte früher darauf, die Massen zu bedienen, im Grunde genommen indem man seinen Song bestimmten Kanälen und Radiostationen zur Verfügung stellte. Der Internetraum war nicht so überfüllt. Es gab früher einen klaren Kanal, über den große Artists ihre Musik veröffentlichen und die Massen bedienen konnten.“

Lizzo ergänzte, dass die For-You-Page von TikTok eine großartige Entwicklung für neue Artists sei, sie jedoch befürchte, dass etablierte Stars dadurch in den Hintergrund geraten. „Für neue Artists sind das eigentlich unglaubliche Nachrichten“, so die ‚Juice‘-Interpretin weiter. „Ihr habt jetzt mehr denn je einen Vorteil selbst gegenüber großen Artists, eure Musik rauszubringen und viel schneller mit Leuten in Kontakt zu kommen. Gerade jetzt ist die Zeit, sich zu zeigen. Ich würde nicht einmal versuchen, den Old-School-Weg zu gehen und einen Plattenvertrag zu bekommen. Ich würde einfach so viel Musik wie möglich machen, so viel Content wie möglich und ihn ins Internet stellen. Wie auch immer, ich sage das alles, um zu sagen: Dieses Jahr war ein unglaubliches Jahr für Musik. Es war nur nicht in eurem Algorithmus.“