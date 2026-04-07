Musik Lady Gaga und Doechii arbeiten für neuen Song ‚Runway‘ in ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ zusammen

Lady Gaga - Joker: Folie a Deux premiere 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 15:00 Uhr

Lady Gaga und Doechii arbeiten für neuen Song 'Runway' in 'Der Teufel trägt Prada 2' zusammen.

Lady Gaga und Doechii haben sich für einen brandneuen Song für ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ zusammengetan.

Der erste Trailer des kommenden Films enthält eine Vorschau ihres Originalsongs ‚Runway‘, der mit einem mitreißenden Dance-Rhythmus unterlegt ist. Der Teaser bietet Fans vorab einen ersten Eindruck der Zusammenarbeit. Gaga hat Doechii in der Vergangenheit gelobt und sie als eine der spannendsten neuen Songwriterinnen der Musik bezeichnet. Im Gespräch mit ‚British Vogue‘ sagte sie: „Man sieht nicht oft jemanden, der von Anfang an mit einem Schreibstil herauskommt, der sich sofort legendär anfühlt. So ist Doechii für mich. Ich habe mich in ihre Musik und ihre rohe, sehr persönliche Perspektive verliebt.“ Sie fügte hinzu: „Die Kraft ihrer Worte, ihre Verletzlichkeit, die Art, wie sie mit dieser wilden Mischung aus Kühnheit und emotionaler Präzision reimt – das hat mich tief berührt.“

Gaga wird auch selbst in der modegeprägten Fortsetzung auftreten. Sie drehte ihre Szenen während ihrer ‚Mayhem Ball Tour‘ im letzten Jahr, nach ihrer großen Rolle in ‚Joker: Folie à Deux‘. Außerdem hatte sie einen Cameo-Auftritt in der erfolgreichen Netflix-Serie ‚Wednesday‘. Die Enthüllung des Duetts mit Doechii erfolgt, nachdem Gaga ihren Auftritt in Montreal absagen musste, weil sie an einer Atemwegsinfektion erkrankt ist. Sie sollte am Montag (06. April) ihre dritte Show im Bell Centre spielen, wurde jedoch von ihrem Arzt angewiesen, nicht aufzutreten. Die Absage verkündete sie nur wenige Stunden vor ihrem geplanten Auftritt in ihrer Instagram-Story. Darin erklärte sie, dass sie seit mehreren Tagen gegen die Krankheit ankämpfe und versucht habe, sich auszuruhen, sich ihr Zustand jedoch verschlechtert habe. Sie sagte, ihr sei „dringend geraten worden“, den Auftritt nicht durchzuführen, und gab zu, dass sie nicht in der Lage gewesen wäre, die Leistung zu erbringen, die ihre Fans verdienen.

Sie entschuldigte sich bei allen, die geplant hatten zu kommen, und erklärte, sie sei „am Boden zerstört“, die Menschen zu enttäuschen. Die ‚Born This Way‘-Sängerin sagte: „Hallo zusammen, es tut mir so leid, mitteilen zu müssen, dass ich heute Abend nicht auftreten kann und die Show absagen muss. Ich kämpfe seit ein paar Tagen mit einer Atemwegsinfektion und tue alles, um mich auszuruhen und zu erholen, aber es ist schlimmer geworden.“ Gaga fügte hinzu, dass ihre bisherigen Shows in Montreal „magisch und sehr bedeutungsvoll“ gewesen seien, was die Absage noch schwieriger mache.