Prime Video bestätigt „LOL“ geht in die sechste Runde: Neue Staffel kommt im Frühjahr

Michael Bully Herbig ist von Anfang an als Gastgeber dabei und wird auch die sechste Staffel präsentieren. (ae/spot)

SpotOn News | 16.12.2024, 11:09 Uhr

Die Erfolgsshow "LOL: Last One Laughing" wird fortgesetzt. Wie in den vergangenen Jahren sollen die neuen Folgen im Frühjahr bei Prime Video abrufbar sein. Die zehn prominenten Teilnehmer der sechsten Staffel wurden aber noch nicht verkündet.

Gute Nachrichten für Fans des Comedy-Formats "LOL: Last One Laughing": Prime Video hat für das "Frühjahr 2025" eine sechste Staffel bestätigt . Wer dann darum kämpfen wird, möglichst lange nicht zu lachen, wurde hingegen noch nicht verraten.

Die Streaming-Show nach japanischem Vorbild lief 2021 erstmals in Deutschland und mauserte sich schnell zum Publikumsliebling. Sie wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Jedes Jahr sind verschiedene Prominente dabei – oder wie es in der Mitteilung des Streamingdienstes heißt: "'LOL: Last One Laughing' vereint jedes Mal aufs Neue eine Starbesetzung der besten deutschen Unterhaltungskünstler – zehn der bekanntesten Persönlichkeiten aus Comedy, Schauspiel und Unterhaltung, die alle in einem urkomischen Wettbewerb der Selbstbeherrschung gegeneinander antreten. Auch in Staffel sechs gilt: Wer lacht, fliegt raus!"

"Die Show ist mir richtig ans Herz gewachsen"

Während über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 2025 bisher nur spekuliert werden kann, ist Michael Bully Herbig (56) als Gastgeber wieder gesetzt. "LOL: Last One Laughing ging erstmals am 1. April 2021 an den Start. In den letzten 4 Jahren sind 2 LOL-Specials und 6 Staffeln entstanden. Das klingt nach 'nem echten Comedy-Dreisatz!", erklärt der 56-Jährige. "Mich freut es riesig, dass LOL die Leute so glücklich macht. Die Show ist mir richtig ans Herz gewachsen!"

Auch in der sechsten Staffel soll es sechs Folgen geben. Der Sieger oder die Siegerin erhält 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. Die fünfte Staffel ging am 28. März 2024 an den Start. Damals waren dabei: Comedy-Legende Otto Waalkes (76), Schauspieler Elyas M'Barek (42), Moderatorin Ina Müller (59), Schauspielerin Meltem Kaptan (44) sowie die Comedians Ralf Schmitz (50), Michael Kessler (57), Mirja Boes (53), Hazel Brugger (31), Torsten Sträter (58) und Olaf Schubert (57).

Im Oktober gab es dann ein dreiteiliges Halloween-Special, bei dem die Stars in vier Teams gegeneinander antraten: die Tokio-Hotel-Musiker Bill und Tom Kaulitz (35), Mirja Boes und Torsten Sträter, Moderatorin Palina Rojinski (39) und Olaf Schubert sowie Annette Frier (50) und Sänger Sasha (52).