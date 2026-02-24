Stars Lola Weippert muss Weltreise abbrechen

Lola Weippert - November 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2026, 14:00 Uhr

Die Moderatorin hatte sich mit ihrer Weltreise einen Traum erfüllt - nun geht es schon wieder zurück nach Deutschland.

Schock für Lola Weippert: Sie muss ihre Weltreise unerwartet abbrechen.

Die Moderatorin ist seit Herbst 2025 mit ihrem Freund auf der ganzen Welt unterwegs. Im September sprach sie vom „größten Abenteuer ihres Lebens“. Bisherige Stationen umfassten unter anderem Lappland, Indien, Japan und Australien. Aktuell genießt sie die wilde Natur Neuseelands. Doch nun ist alles schon wieder vorbei. In einem Instagram-Post verkündete die 29-Jährige: „Wir werden unsere Weltreise abbrechen.“

Im dazugehörigen Video blickt sie kopfschüttelnd in die Kamera. „Das ist so verrückt. Wie sage ich das? … Ich habe eine Neuigkeit bekommen, sage ich mal, die dafür sorgt, dass wir unsere Weltreise abbrechen werden“, enthüllte sie. Nun habe das Paar nur noch eineinhalb Wochen übrig – „und dann war es das mit der Weltreise“. Dann müsse Lola zurück nach Deutschland, um sich „um ganz viele Sachen“ zu kümmern. Was genau es mit den unerwarteten Neuigkeiten auf sich hat, verriet die Influencerin nicht.

Die Fans munterten sie in den Kommentaren auf. „Wie schade… Aber wo steht geschrieben, dass man eine Weltreise an einem Stück machen muss? Jede gute Serie hat mehrere Staffeln“, schrieb eine Followerin. Eine weitere kommentierte: „Das klingt sehr nach einem positiven Grund…. Bin sehr gespannt!“

Sogar über eine mögliche Schwangerschaft der ehemaligen ‚Temptation Island‘-Moderatorin wurde spekuliert. In ihrer aktuellen Instagram-Story räumte Lola mit diesem Gerücht auf. „Schwanger bin ich nicht“, stellte sie klar. Den genauen Grund für den Reiseabbruch könne sie aus vertraglichen Gründen nicht mitteilen.