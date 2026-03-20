Stars Mareile Höppner: Sie steht Collien Fernandes zur Seite

Collien Ulmen-Fernandes - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 14:00 Uhr

Collien Fernandes geht aktuell juristisch gegen manipulierte Inhalte im Internet vor, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Mit diesem Problem steht sie nicht allein da: Auch Mareile Höppner berichtet öffentlich von ähnlichen Erfahrungen.

In einem Instagram-Beitrag machte Höppner gemeinsam mit Lola Weippert und Fernandes auf das Thema aufmerksam. Die Moderatorin schildert, dass sogenannte Deepfake-Pornos längst kein Einzelfall mehr seien, sondern in der Branche immer wieder vorkämen – auch wenn nur wenige Betroffene offen darüber sprechen. Das gemeinsame Video der drei Frauen steht offenbar im Zusammenhang mit einer ZDF-Dokumentation aus dem Jahr 2024, in der sie sich bereits mit genau diesem Thema auseinandergesetzt hatten.

Neue Dynamik erhält der Fall durch schwerwiegende Vorwürfe gegen Fernandes‘ Ex-Partner Christian Ulmen. Im Raum steht der Verdacht, dass die Inhalte nicht – wie oft angenommen – von anonymen Tätern stammen, sondern möglicherweise aus dem persönlichen Umfeld. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht. Die Gegenseite weist die Anschuldigungen zurück. Über einen Anwalt ließ Ulmen mitteilen, die Vorwürfe beruhten auf einer einseitigen Darstellung; man prüfe rechtliche Schritte.

Höppner nutzt die Situation, um auf ein größeres Problem hinzuweisen: Aus ihrer Sicht fehlt es weiterhin an klaren gesetzlichen Regelungen, die Betroffene ausreichend schützen. Sie fordert deshalb strengere Maßnahmen und mehr Aufmerksamkeit für die Risiken von KI-generierten Inhalten.