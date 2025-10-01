Musik Lola Young kündigt nach Zusammenbruch unbefristete Auszeit an

Lola Young - The Ivors 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2025, 09:00 Uhr

Die britische Sängerin hat alle anstehenden Konzerte gecancelt.

Lola Young hat alle geplanten Auftritte „auf unbestimmte Zeit“ abgesagt, nachdem sie kürzlich auf der Bühne zusammengebrochen war.

Die britische Sängerin kollabierte während eines Auftritts in New York und kündigte nun eine unbefristete Pause von der Bühne an. „Ich ziehe mich für eine Weile zurück. Es tut mir weh zu sagen, dass ich alles für die absehbare Zukunft absagen muss. Danke für all die Liebe und Unterstützung. Es tut mir so leid, alle zu enttäuschen, die ein Ticket gekauft haben, um mich zu sehen – es verletzt mich mehr, als ihr denkt“, schrieb die 24-Jährige auf Instagram.

An ihre Fans gerichtet fügte die Musikerin hinzu: „Natürlich bekommt ihr den vollen Ticketpreis zurückerstattet. Ich hoffe wirklich, dass ihr mir eine zweite Chance gebt, sobald ich Zeit hatte, an mir zu arbeiten und stärker zurückzukommen. Ich liebe euch alle.“

Zuvor hatte Lola bereits ein Konzert in Washington, D.C. abgesagt – einen Tag, nachdem sie in New York auf der Bühne kollabiert war. Die Sängerin erlitt während ihres Songs ‚Conceited‘ bei einem Musikfestival im Forest Hills Stadium am Samstag (27. September) einen Zusammenbruch. Sie wurde von Sanitätern backstage gebracht, beruhigte ihre Fans später jedoch und versicherte, dass es ihr gut gehe.

In einem weiteren Instagram-Statement schrieb sie: „Es tut mir leid, bestätigen zu müssen, dass ich heute nicht beim ‚All Things Go‘ in DC auftreten werde. Ich liebe diesen Job und nehme meine Verpflichtungen sowie mein Publikum niemals selbstverständlich. Deshalb tut es mir sehr leid für alle, die enttäuscht sein werden.“ Sie hoffe, dass ihr die Fans „in Zukunft noch eine Chance“ geben. „Danke an alle, die zuhören und sich kümmern. Und an alle, die online gerne gemein sind: Bitte gönnt mir mal einen Tag frei“, erklärte die ‚Messy‘-Interpretin.