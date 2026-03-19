Musik Lorde verrät: Ihr erster Plattenvertrag endet nach 17 Jahren

Lorde - Glastonbury 2025 - Justin Ng/Retna/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin stand bei Universal Music Group unter Vertrag, seit sie zwölf Jahre alt war.

Lorde hat bekannt gegeben, dass ihr erster Plattenvertrag nach rund 17 Jahren ausgelaufen ist.

Die ‚Royals‘-Interpretin unterschrieb bereits mit zwölf Jahren bei Universal Music Group. Ende 2025 ging der Vertrag zu Ende. In einer Sprachnachricht an ihre Fans sagte die Sängerin: „Ende letzten Jahres ist mein Label-Vertrag – mein Plattenvertrag mit Universal – ausgelaufen. Ich war sehr, sehr lange in diesem Vertrag, in irgendeiner Form … seit ich zwölf war und meinen ersten Entwicklungsvertrag unterschrieben habe.“

Mit den „großartigen Menschen“, die an ihren ersten vier Alben – beginnend mit dem Debüt ‚Pure Heroine‘ (2013) – beteiligt waren, gebe es keinerlei böses Blut. Lorde verspüre noch immer viel Liebe für sie. „Ich hatte eine unglaubliche Zeit mit ihnen. Aber die Wahrheit ist, dass ein zwölfjähriges Mädchen ihre kreative Zukunft verkauft hat, bevor sie überhaupt wusste, wie sich das anfühlt – und bevor sie verstanden hat, worauf sie sich einlässt“, gestand sie.

Die 29-Jährige ist sich sicher, dass sie in Zukunft wieder einen Vertrag unterschreiben wird – möglicherweise sogar erneut bei Universal. Im Moment habe sie jedoch das Bedürfnis, eine Pause zu machen und nichts „kaufen oder verkaufen“ zu lassen, was von ihr stammt. „Wenn ich die Chance auf einen Neuanfang sehe, versuche ich sie zu nutzen. Und es fühlt sich anders an“, schilderte sie. „Ich spüre Offenheit und Möglichkeiten und bin inspiriert. Es ist aufregend, diesen Rahmen für einen Moment abgelegt zu haben.“

Die Nachricht kommt drei Jahre, nachdem Lorde sich von ihrer Kreativität entfremdet fühlte und 2023 sogar darüber nachdachte, die Musikbranche ganz zu verlassen. Im Gespräch mit ‚BBC Radio 1‘ erklärte sie: „Anfang 2023 ging es mir auf vielen Ebenen nicht gut. Ich habe mich noch nie so weit von meiner Kreativität entfernt gefühlt.“ Sie gab zu, dass eine Essstörung damals ihr Leben bestimmte und ihre musikalische Kreativität beeinträchtigte. „Alles, woran ich gedacht habe, war, so wenig wie möglich zu wiegen“, enthüllte die ‚Team‘-Künstlerin. „Ich bin mit Gedanken an Essen eingeschlafen und mit Gedanken an Essen und Sport aufgewacht – das war mein kreativer Fokus.“