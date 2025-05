Stars Lorde: Wegen Problemen mit ihrer Körperwahrnehmung fühlte sie sich ’schwach‘

Lorde sprach darüber, dass sie sich „schwach“ und „nicht geerdet“ fühlte, als sie mit Problemen mit ihrer Körperwahrnehmung zu kämpfen hatte.

Die Popsängerin enthüllte, dass sie ihren Körper „sehr klein“ gemacht habe, da sie dachte, dass dies von ihr als in der Öffentlichkeit stehender Frau verlangt werde.

Die Musikerin verriet, dass sie vier Jahre lang keine neue Platte veröffentlichte, weil sie keine Musik machen wollte, bis sie sich wieder besser fühlte. Lorde sagte in einem Gespräch mit dem ‚Document Journal‘: „Da kamen immer wieder Schichten der Trauer zum Vorschein, eine solche kollektive Wut und so viel Trauma, das an die Oberfläche kam. Dann habe ich meinen Körper auch noch sehr klein gemacht, da ich gedacht habe, dass das etwas sei, was man als Frau, die sich zur Schau stellt, tut.“ Die Sängerin fügte hinzu, dass sie wegen den Schwierigkeiten mit ihrem Körperbild „sehr schwach“ gewesen sei. Lorde sagte: „Das hatte zur Folge, dass ich mich komplett nicht geerdet fühlte. Ich war sehr schwach.“ Lorde fühlt sich jetzt aber wieder mehr wie sie selbst und hat ihre Essstörung hinter sich gelassen. Die Prominente erklärte: „Wenn ich jetzt zurückblicke, dann habe ich nicht mehr dieses Gefühl, davonzuschweben. Ich esse jetzt so viel, wie ich will und brauche.“