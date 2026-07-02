Stars ‚Love Boat‘-Schöpfer Wilford Lloyd Baumes stirbt mit 86 Jahren

Gavin MacLeod and castmates in The Love Boat - 1977 - Avalon - image from The Love Boat BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2026, 09:00 Uhr

Der TV-Produzent und Drehbuchautor ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Wilford Lloyd Baumes, der Schöpfer der Kultserie ‚Love Boat‘, ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Wie aus einer Traueranzeige des Bestattungsunternehmens Mihovk-Rosenacker Funeral Homes in Ohio hervorgeht, starb Baumes am 28. Juni „friedlich“. Er wuchs im nahegelegenen Amberley Village im US-Bundesstaat Ohio auf, bevor er als Erwachsener nach Santa Barbara in Kalifornien zog. In der Traueranzeige heißt es außerdem, dass zahlreiche Nichten, Neffen, Großnichten, Großneffen sowie Urgroßnichten und Urgroßneffen um ihn trauern. Sie alle nannten ihn liebevoll „Uncle Bud“.

Baumes wurde vor allem dadurch bekannt, dass er Jeraldine Saunders‘ 1974 erschienene Memoiren ‚The Love Boats‘ über ihre Erlebnisse als Hostess auf einem Kreuzfahrtschiff für das Fernsehen adaptierte und daraus die Serie ‚Love Boat‘ entwickelte. Er entschied sich, gemeinsam mit dem legendären Produzenten Aaron Spelling die Rechte an dem Buch zu erwerben, nachdem er eine Zeitungsrezension gelesen hatte. Darin wurde unter anderem beschrieben, „wie einfach es war, auf einem Kreuzfahrtschiff jemanden fürs Bett zu finden“.

‚Love Boat‘, das von 1977 bis 1987 über zehn Staffeln lief, war mit Gavin MacLeod, Lauren Tewes, Bernie Kopell und Patricia Klous in den Hauptrollen besetzt. Die Sitcom erzählte die Geschichten unterschiedlichster Beziehungen, die sich an Bord eines Kreuzfahrtschiffes entwickelten. Baumes produzierte außerdem die erfolgreiche Serie ‚Wonder Woman‘ mit Lynda Carter in der Rolle der berühmten Superheldin. Die Serie lief von 1975 bis 1977 beim US-Sender ABC und anschließend von 1977 bis 1979 bei CBS. Die erste Staffel spielte während des Zweiten Weltkriegs, während die späteren Staffeln in die damalige Gegenwart der 1970er-Jahre verlegt wurden.

Zu Baumes‘ weiteren Arbeiten gehörten Drehbücher für Serien wie ‚The Wide World of Mystery‘. Außerdem arbeitete er gemeinsam mit Douglas S. Cramer an Produktionen wie ‚Bridget und Bernie‘ sowie ‚Nightmare – Im Lager der gequälten Frauen‘. Darüber hinaus war er an der vielfach gefeierten Miniserie ‚QB VII‘ sowie an der preisgekrönten Miniserie ‚Holocaust‘ beteiligt.

Neben seinen Erfolgen in der Fernsehbranche war Baumes ein leidenschaftlicher Innenarchitekt. Laut seiner Traueranzeige entwarf er „meisterhafte Wohnhäuser, die unter anderem im ‚Santa Barbara Magazine‘ und in ‚Architectural Digest‘ vorgestellt wurden“. Weiter hieß es: „Sein kreativer, freigeistiger Charakter wurde perfekt durch seine nachdenkliche und großzügige Art ergänzt.“ Anstelle von Blumen bittet die Familie um Spenden an die Alzheimer’s Association.