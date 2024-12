Wird das die ganz große Liebe? „Love Island VIP“: Dieses Promipärchen gewinnt die Staffel

Im Finale bei "Love Island VIP" standen Yeliz und Leandro, Chiara und Patrick sowie Sophie und Yasin vor Sylvie Meis (v.l.n.r.). (eyn/spot)

SpotOn News | 12.12.2024, 22:45 Uhr

Bei "Love Island VIP" stand das große Finale an - und das ging natürlich nicht ohne Drama und Tränen über die Bühne. Am Ende konnte sich ein prominentes Neu-Pärchen über 50.000 Euro freuen.

"Love Island VIP" hat sein prominentes Siegerpärchen gefunden. Acht Folgen lang wurde geflirtet, gestritten und Partner getauscht, was das Zeug hielt. Am Ende konnte im Finale am 12. Dezember (bei RTL und RTL+) jedoch nur ein Couple den Sieg feiern.

Die große Entscheidung auf der Liebesinsel fiel am Ende zwischen den Paaren Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37), Leandro Fünfsinn (24) und Yeliz Koc (31) sowie Sophie Immelmann (28) und Yasin Mohamed (33). Zuvor hatten die Couples in einer internen Abstimmung – die letztlich in einem Münzwurf endete – Gigi Birofio (25) und seine Auserwählte Sandra van der Heide (25) aus der Show gewählt.

Video News

Die Ex-Islander entscheiden

Zwischen den finalen drei Couples kam es dann zum großen Showdown. Ein letztes Mal wurden alle aufkeimenden Gefühle gesammelt und in einem Liebesbrief für die jeweilige Partnerin oder den Partner verarbeitet. Doch die Lyrik lag nicht allen Kandidaten: Yasin Mohamed präsentierte seiner Sophie beispielsweise nur ein leeres Blatt. An Romantik war aber ohnehin kein Gedanke mehr zu verschwenden, als die Liebeshungrigen erfuhren, wer über das Siegerpaar bestimmen würde: ausgerechnet die vor dem Finale ausgeschiedenen "Love Island VIP"-Kandidatinnen und -Kandidaten.

Bevor es dazu kommen konnte, rückte jedoch zunächst Ex-Islander Wilson Coenen (24) in den Vordergrund. Melissa Damilia (29), die in der vergangenen Folge noch selbst von einem Finaleinzug mit ihm träumte, unterstellte ihm, gar nicht wirklich Single zu sein. Unterstützt wurde diese These auch von Gigi Birofio – bei Wilsons angeblicher Freundin handele es sich wiederum um seine Ex-Partnerin. Moderatorin Sylvie Meis (46) musste der aufgebrachten Meute schließlich Einhalt gebieten.

Chiara und Patrick gewinnen "Love Island VIP"

Die 13 einstigen Insel-Bewohner entschieden sich dann per Geheimvoting für ihr Lieblingspaar. Die Wahl fiel auf Chiara und Patrick. In ihrem vorangegangenen Liebesplädoyer schwärmte die "Bachelor"-Bekanntheit, man habe sich "sehr offen und ehrlich auf alles eingelassen". Auch der einstige "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller betonte die "gemeinsamen Wertvorstellungen" und die Pläne für die Zukunft. Überglücklich fielen sie sich nach der Verkündung in die Arme und Patrick entschied sich natürlich auch dazu, die ihm zuteilgewordenen 50.000 Euro "im Sinne der Liebe" mit seinem Couple zu teilen.

Inzwischen ist jedoch klar: Die große Liebe wurde es bei Chiara und Patrick nicht. Nach wenigen Tagen war schon wieder Schluss, wie Chiara der "Bild"-Zeitung verriet. "Es war von seiner Seite wohl alles nicht so ernst gemeint. Ich glaube, er wollte nicht mich, sondern hat vielleicht nur für die Kameras oder die Sendezeit geflirtet", so die enttäuschte Trash-TV-Kandidatin. Patrick habe das Liebes-Aus mit der Entfernung zwischen ihnen begründet.