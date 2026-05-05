Film Lucy Hale übernimmt Hauptrolle in ‚Vision Board‘

Lucy Hale - June 2024 - Chanel 17th Annual Tribeca Artists Dinner - NYC - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 19:00 Uhr

Lucy Hale wurde für den romantischen Fantasyfilm 'Vision Board' besetzt, in dem sie zum dritten Mal mit Regisseur Peter Hutchings zusammenarbeitet.

Lucy Hale wird in dem romantischen Fantasyfilm ‚Vision Board‘ die Hauptrolle spielen.

Die 36-jährige Schauspielerin wird erneut mit Regisseur Peter Hutchings zusammenarbeiten, nachdem sie bereits an ‚The Hating Game‘ und ‚Which Brings Me to You‘ gemeinsam gearbeitet haben.

Die Geschichte dreht sich um eine erfolglose Modedesignerin, die in einem festgefahrenen Leben steckt und nach dem betrunkenen Erstellen eines Vision Boards aufwacht und feststellt, dass sie ihr Traumleben lebt. Sie hat nun alles: eine Villa in Malibu, ein florierendes Modeimperium und eine scheinbar perfekte Beziehung mit einem charmanten und charismatischen Partner. Doch je mehr sie sich auf dieses erstrebenswerte neue Leben einlässt, desto mehr erkennt sie, dass das Erreichen all dessen, was sie sich je gewünscht hat, den Preis haben könnte, ihr wahres Ich zu verlieren.

Claude Dal Farra und Brian Keady produzieren ‚Vision Board‘ für BCDF Pictures, während Matthew Shreder und seine Firma Concourse Media den Film gemeinsam mit Archetype Media Finance als Executive Producer finanzieren. Kristin Harris, Leiterin der Akquisitionen bei Concourse, sagte: „‚Vision Board‘ ist eine perfekte Mischung aus romantischer Komödie und hochkonzeptueller Wunscherfüllung und erinnert uns daran, dass wir zwar von einem scheinbar perfekten Leben und einer perfekten Beziehung träumen können, dies aber bedeutungslos ist, wenn man sich selbst dabei verliert.“

Dal Farra und Keady fügten hinzu: „Wir fühlen uns schon immer von Geschichten angezogen, die an der Oberfläche unterhaltsam sind, aber darunter etwas Tieferes tragen. ‚Vision Board‘ greift diese universelle Idee auf, sich ein besseres Leben vorzustellen – und dann zu hinterfragen, was es wirklich bedeutet, wenn man es bekommt. Lucy und Peter sind das perfekte Team, um diese Balance aus Charme, Humor und emotionaler Ehrlichkeit auf die Leinwand zu bringen.“

Lucy hatte ursprünglich auch für die Rolle der Anastasia Steele in der Verfilmung von ‚Fifty Shades of Grey‘ vorgesprochen und gestand, dass sie von dem „sexuell offensiven“ Monolog, den sie vortragen musste, „schockiert“ war. Der ‚Pretty Little Liars‘-Star – der die Rolle schließlich an Dakota Johnson verlor – sagte gegenüber ‚E! Online‘: „Ich war sehr jung. Ich vergesse… es müssen keine zehn Jahre gewesen sein, es ist eine Weile her, und ich war schockiert. Es waren keine echten Szenen aus dem Film, aber es war ein sehr sexuell offensiver Monolog, und ich wusste nicht einmal wirklich, was ich bei dem Vorsprechen sagte.“