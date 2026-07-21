Stars Lucy Hales Vater stirbt im Alter von 68 Jahren ‚plötzlich‘

Lucy Hale and Preston - Instagram - July - 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 19:00 Uhr

Die 37-jährige Schauspielerin erklärte jetzt, ihr Vater Preston sei am 17. Juli im Alter von 68 Jahren gestorben, nannte jedoch keine Todesursache.

Lucy Hales Vater ist „plötzlich verstorben“.

Die 37-jährige Schauspielerin erklärte jetzt, ihr Vater Preston sei am 17. Juli im Alter von 68 Jahren gestorben, nannte jedoch keine Todesursache. Lucy veröffentlichte am Montag, dem 20. Juli 2026, auf Instagram eine emotionale Würdigung ihres Vaters und teilte mehrere Bilder, die ihre Familie im Laufe der Jahre gemeinsam mit dem Familienoberhaupt der Hales zeigen.

„Ich kann nicht glauben, dass ich das schreibe, aber mein lieber Papa ist am Freitag plötzlich verstorben“, schrieb Lucy unter dem Beitrag. „Mein Vater war unfassbar lustig, sensibel und zutiefst freundlich. Er liebte seine Familie, meine Stiefschwestern, all seine Enkelkinder, seine Hunde und auch meine, seine lebenslangen Freunde sowie meine Stiefmutter Stacy – die Liebe seines Lebens.“ Sie erzählt weiter, wie stolz ihr Vater auf seine berufliche Laufbahn in der Landwirtschaft und auf seine Heimatstadt Milan in Tennessee war und beschreibt ihn als „echten Mann aus den Südstaaten mit einer aufrichtigen Seele und einer Leidenschaft fürs Angeln, Jagen, Golfspielen und die Landwirtschaft“. Sie schrieb weiter: „Ich werde es vermissen, ihm Geschenkkarten für Bass Pro Shops zu kaufen.“

Der ehemalige ‚Pretty Little Liars‘-Darstellerin erklärte weiter, ihr letztes Gespräch mit Preston sei „wunderschön“ gewesen. Sie fuhr fort: „Er liebte meine Schwester und mich bedingungslos. Er hat uns nie verurteilt. Unsere Beziehung nahm im Laufe der Jahre viele verschiedene Formen an, doch durch all das hindurch bestand eine tiefe seelische Verbindung. Unser letztes Gespräch war wunderschön. Das letzte Mal, als ich ihn sah, war wunderschön. Unser letztes Telefongespräch war perfekt.“

Lucy erklärte anschließend, dass ihre Schwester Maggie sie gerade in Los Angeles besuchte, als sie vom Tod ihres Vaters erfuhren. Der ehemalige ‚Scream 4‘-Star fügte hinzu: „Sie saß keine drei Fuß von mir entfernt. Das ist etwas, das nur Gott und mein Vater so hätten arrangieren können. Ich kann mir nicht vorstellen, diesen Anruf allein erhalten zu haben oder diese ersten unwirklichen Tage allein durchstehen zu müssen. Ich durfte bei meiner Schwester sein. Er wusste, dass ich sie brauchte. Danke, Papa, für dieses Abschiedsgeschenk.“

Lucys „Spiritualität und ihr Glaube“ spenden ihr nach Prestons Tod derzeit Trost. Sie ist überzeugt davon, dass ihr Vater „lediglich eine andere Form angenommen“ habe und sie „überall nach ihm suchen“ werde: „Und ich weiß ohne jeden Zweifel, dass er bei uns bleiben wird. Er wird uns weiterhin überraschen, uns kleine Zeichen senden und uns irgendwie noch immer aus vollem Herzen zum Lachen bringen.“