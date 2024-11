Film Lucy Liu: Offen für Rückkehr für weiteren ,Drei Engel für Charlie‘-Film

Die Darstellerin erzählte, dass sie zu einem weiteren Film „niemals nein sagen“ würde.

Lucy Liu erzählte, dass sie zu einem weiteren ,Drei Engel für Charlie‘-Film „niemals nein sagen“ würde.

Die 55-jährige Schauspielerin spielte die Rolle der Alex Munday in der Verfilmung der erfolgreichen Fernsehserie aus den 1970ern im Jahr 2000 und in ,Drei Engel für Charlie – Volle Power‘ im Jahr 2003.

Obwohl der Star es nicht für wahrscheinlich hält, dass sie, Cameron Diaz und Drew Barrymore darum gebeten werden, ein drittes Mal in ihre Rollen zurückzukehren, wäre sie dafür offen. Liu verriet in einem Interview gegenüber ,Entertainment Tonight‘: „Ich höre nicht viel von irgendetwas, bis es tatsächlich passiert. Dazu werde ich niemals nein sagen. Aber ich wäre überrascht zu hören, was gemacht oder rückgängig gemacht wird. Man weiß es einfach nie, bis es dann passiert.“ Obwohl die Darstellerin es genossen habe, in den Filmen eine „starke“ weibliche Figur zu spielen, findest sie, dass die Streifen niemals etwas „Ernstes“ enthalten sollten. Die Darstellerin fügte hinzu: „In einem Film mitzuspielen, in dem drei Frauen zusammen sind, die stark sind, und einfach nur Spaß haben. So ist es eben gewesen. Es sollte nichts so Ernstes sein.“ Im letzten Jahr war Lucy in Drews gleichnamiger Talkshow zu Gast, wobei die 49-jährige Moderatorin zugab, dass ihre Freundin viel „engagierter“ beim Training für die Actionfilme gewesen sei als Cameron und sie selber: „Du warst so engagiert und Cameron und ich sind manchmal beide so frech gewesen.“