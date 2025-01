Musik Mac Miller: Zweites Album nach seinem Tod enthält Features

Mac Miller - Lollapalooza Sao Paulo 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2025, 14:00 Uhr

Mac Millers zweites posthumes Album ‚Balloonerism‘ enthält Features von SZA und Mac Millers Alter Ego Delusional Thomas.

Die offizielle Tracklist des „verlorenen“ Albums, das „zur gleichen Zeit“ wie Mac’s Mixtape ‚Faces‘ aus dem Jahr 2014 entstanden ist, wird nun von seiner Familie veröffentlicht.

SZA ist auf dem Track ‚DJ’s Chord Organ‘ zu hören, während Delusional Thomas auf dem Song ‚Transformations‘ mitwirkt. Fans können die erste Single ‚5 Dollar Pony Rides‘ ab Donnerstag (9. Januar) hören, das vollständige Album erscheint am 17. Januar. Die offizielle Bekanntgabe folgt auf einen Trailer, der im November beim ‚Camp Flog Gnaw Festival‘ von Tyler, the Creator in Los Angeles gezeigt wurde. Zwischen den Sets von Sampha und Alchemist and Friends wurde ein zweieinhalbminütiges Video mit dem Albumcover und der Nachricht „bald“ gezeigt. Ein Gemälde von Mac, der tragischerweise 2018 im Alter von 26 Jahren an einer versehentlichen Überdosis starb, wurde zusammen mit visuellen Eindrücken präsentiert.

Es wird das zweite posthume Album nach ‚Circles‘ aus dem Jahr 2020 sein, das ebenfalls von seiner Familie veröffentlicht wurde. Dieses war als Begleitwerk zu seinem letzten Studioalbum ‚Swimming‘ von 2018 gedacht. Damals erklärten sie, dass die Entscheidung, das Album zu veröffentlichen, eine schwierige war. In einem Beitrag auf seinem Instagram-Account erklärten sie: „Dies ist ein komplizierter Prozess, der keine richtige Antwort hat. Wir wissen nur, dass es Malcolm wichtig war, dass die Welt es hört.“

‚Balloonerism‘-Trackliste:

‚Tambourine Dream‘

‚DJ’s Chord Organ‘ ft. SZA

‚Do You Have A Destination‘

‚5 Dollar Pony Rides‘

‚Friendly Hallucinations‘

‚Mrs. Deborah Downer‘

‚Stoned‘

‚Shangri-La‘

‚Funny Papers‘

‚Excelsior‘

‚Transformations‘ ft. Delusional Thomas

‚Manakins‘

‚Rick’s Piano‘

‚Tomorrow Will Never Know‘