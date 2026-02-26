Stars Macaulay Culkin und Brenda Song nutzen ‚Kevin – Allein zu Haus‘, um ihren Kindern Umgang mit Fremden beizubringen

26.02.2026

Das Paar nutzt den Kult-Weihnachtsfilm, um seinen Kindern wichtige Sicherheitsregeln nahezubringen.

Macaulay Culkin und Brenda Song nutzen ‚Kevin – Allein zu Haus‘, um ihren Kindern wichtige Sicherheitsregeln nahezubringen.

Das Promi-Paar zeigte Dakota (4) und Carson (3) kürzlich den Weihnachtsklassiker aus dem Jahr 1990, um spielerisch deren Sicherheitsbewusstsein zu stärken. Brenda verriet gegenüber ‚E! News‘: „Sie lieben all die Streiche, die Fallen und den ganzen Spaß. Ein echtes Verständnis für die Gefahr haben sie noch nicht. Mein Ältester versteht es etwas mehr als mein jüngerer Sohn.“

Die 37-Jährige habe ihren Kindern am Ende des Films gesagt: „Siehst du, Mama sitzt direkt neben dir. Willst du mich nicht umarmen?“ Brenda räumte ein: „Ich bin wirklich schrecklich – aber ich finde, Kinder müssen auch ein kleines bisschen Angst haben. Angst kann viel bewirken.“ In ‚Kevin – Allein zu Haus‘ wird der achtjährige Kevin McCallister, gespielt von Macaulay Culkin, versehentlich von seinen Eltern allein zu Hause zurückgelassen und verteidigt das Haus gegen zwei Einbrecher.

Brenda betonte, dass sie jede Gelegenheit ergreift, um Dakota und Carson Sicherheitsregeln zu vermitteln. „Ich habe ihnen gesagt: ‚Jemand ist ein Fremder, wenn du seinen Namen nicht kennst.‘ Es ist egal, ob es die Eltern von jemand anderem sind. Wenn ihr ihren Namen nicht kennt oder sie noch nie bei uns zu Hause gesehen habt, dann sind es Fremde“, erklärte sie.

Außerdem mache die Schauspielerin ihre Kinder auf Ein- und Ausgänge von Gebäuden aufmerksam. „Überall frage ich: ‚Wie kommen wir nach Hause?‘ In jedem Gebäude: ‚Wie sind wir hier reingekommen? Wie kommen wir raus?'“, berichtete sie. „Ich habe ihnen sogar die Notausgangsschilder gezeigt.“ Ihr Verlobter Macaulay Culkin sieht ihre Vorsicht laut Brenda mit Humor. „Mein Partner hält mich deswegen für völlig verrückt“, scherzte sie.