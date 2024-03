"Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxie" Premiere! Alle fünf Culkin-Brüder erstmals in einem Projekt „Succession“-Star Kieran Culkin erhält in seinem neuen Amazon-Serienprojekt Unterstützung von seinen prominenten Brüdern. Alle fünf männlichen Culkin-Geschwister sind so zum ersten Mal gemeinsam in einem Projekt vereint.