Musik Machine Gun Kelly erfindet sich auf neuem Album ‚Lost Americana‘ mit Bob Dylan neu

Machine Gun Kelly - Today Show 2025 - Ryan Billings / Everett Collection/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2025, 18:13 Uhr

Machine Gun Kelly probiert mit seinem neuen Album ‚Lost Americana‘ wieder neue Musikstile aus.

Das am Freitag (8. August) veröffentlichte Werk zeigt, dass der vom Rapper zum Rockmusiker gewordene Künstler kein One-Trick-Pony ist. Er durchquert auf dem Nachfolger von ‚Mainstream Sellout‘ aus dem Jahr 2022 sogar gleich verschiedene Genres.

Bekannt für seine Rap-Anfänge und zwei Pop-Punk-Alben, die die Charts erstürmten – ‚Tickets to My Downfall‘ und ‚Mainstream Sellout‘ – wagt sich der 35-jährige Künstler nun in neues Terrain mit einem Sound, der auf Country-, Folk- und klassischem Heartland-Rock-Einfluss basiert. MGK – bürgerlich Colson Baker – sagte zuvor gegenüber ‚People‘, dass er nicht in eine Schublade gesteckt werden wolle: „Ich entscheide mich, nicht in einer gesellschaftlichen Box zu bleiben. Alles, was ich tue, ist unterhalten, und Unterhaltung kann nicht so ernst sein.“

Das Album wurde erstmals im Juni mit einem filmreifen Trailer angeteasert, in dem niemand Geringerer als Bob Dylan als Erzähler funktionierte. In dem Clip beschrieb die Folklegende das Werk als „eine klangliche Landkarte vergessener Orte, eine Hommage an den Geist der Neuerfindung und eine Suche, das Wesen der amerikanischen Freiheit zurückzuerobern“. Dylan (84) sagte: „Vom Leuchten neonbeleuchteter Diners bis zum Grollen der Motorräder ist dies Musik, die die Schönheit in den Zwischenräumen feiert. Wo die Vergangenheit neu interpretiert wird und die Zukunft zu eigenen Bedingungen geschmiedet wird.“

‚Lost Americana‘ ist jetzt auf allen großen Streamingplattformen erhältlich.