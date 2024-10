Show in der Allianz Arena Machine Gun Kelly tritt beim NFL-Spiel in München auf

Kommt in die Münchner Allianz Arena: Machine Gun Kelly. (dr/spot)

SpotOn News | 24.10.2024, 17:31 Uhr

Großer Star-Besuch beim NFL-Gastspiel in München: Machine Gun Kelly wird in der Halbzeitpause des Spiels zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants am 10. November auftreten.

Die Münchner Allianz Arena verwandelt sich am 10. November nicht nur in einen Football-Tempel – sie wird auch zur Konzertbühne für einen angesagten US-Künstler: Machine Gun Kelly (34) kommt in die bayerische Landeshauptstadt. Der 34-jährige Rapper wird laut Informationen der "Bild"-Zeitung in der Halbzeitpause des NFL-Spiels zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants auftreten. Unter anderem wird "MGK", wie sich der Musiker nennt, demnach seinen Hit "Lonely Road" zum Besten geben.

Video News

Für den Sänger und Rapper, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, ist der Auftritt in der Allianz Arena eine Art Heimspiel: In seiner Jugend lebte er zeitweise in Deutschland, bevor seine Familie nach Cleveland zog. Der Rapper besitzt derzeit über neun Millionen Instagram-Follower.

Machine Gun Kelly, der privat in einer On-off-Beziehung mit Schauspielerin Megan Fox (38) lebt, ist selbst großer Football-Fan. Seine Leidenschaft gilt den Cleveland Browns. Diese ging im vergangenen Jahr sogar so weit, dass er Travis Kelce, dem aktuellen Freund von Pop-Megastar Taylor Swift, 500.000 Dollar für einen Wechsel zu den Browns bot.

Prominente Vorgänger

Die NFL setzt damit ihre Tradition von hochkarätigen Halbzeit-Shows in Deutschland fort. Im vergangenen Jahr heizten bereits Kontra K (37) und Nico Santos (31) den Fans bei der Partie der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins ein. Mit Machine Gun Kelly haben die Verantwortlichen nun einen international bekannten Act für die Show gewinnen können.