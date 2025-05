Stars Machine Gun Kelly verlässt die AMAs, um sich um seine Tochter zu kümmern

Machine Gun Kelly at the American Music Awards - Avalon - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2025, 09:00 Uhr

Der Musiker ging früher als geplant nach Hause, weil seine Tochter Fieber hat.

Machine Gun Kelly verließ die ‚American Music Awards‘ früher als geplant, weil seine Tochter Fieber hatte.

Der 35-jährige Musiker und seine Ex-Partnerin Megan Fox wurden vor zwei Monaten Eltern eines kleinen Mädchens. Um sich um das kranke Baby kümmern zu können, verließ MGK die prestigeträchtige Preisverleihung vor dem offiziellen Ende, wie er am Montagabend (26. Mai) im Interview mit ‚E! News‘ verriet: „Dem Baby geht es großartig. Sie hat ein kleines bisschen Fieber, also werde ich einfach nur über den roten Teppich laufen und wieder nach Hause gehen, wenn ihr versteht, was ich meine, und mich um meine Geschäfte kümmern.“

Machine Gun Kelly, der mit seiner Ex-Partnerin Emma Cannon außerdem die 15-jährige Casie hat, ist sich sicher, dass er in seiner Vaterrolle gut aufgehoben ist. Er erklärte im Gespräch mit den Reportern weiter: „Ich wurde zum Vater geboren. Ja, das ist meine Bestimmung.“ In einem weiteren Interview auf dem roten Teppich sagte Kelly, dass sein Leben als Vater „fantastisch“ sei. Er sagte zu ‚Access Online‘: „Ich bin so begeistert. Es ist einfach fantastisch.“